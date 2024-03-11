B站《葫芦兄弟》《黑猫警长》《舒克与贝塔》等经典动画回归：需大会员、720P 画质

IT之家 3 月 11 日消息，据IT之家小伙伴投稿，今天B站重新上架了《葫芦兄弟》《黑猫警长》《舒克和贝塔》《魔方大厦》四部经典国产动画，暗示相关版权已经回归。

IT之家经查询得知，相关动画除首集外，其他剧集要求拥有B站大会员才可观看，视频提供 720P 分辨率。

公开资料显示，《葫芦兄弟》是由上海美术电影制片厂于 1986 年原创出品的十三集系列剪纸动画片，是中国动画第二个繁荣时期的代表作品之一。

《黑猫警长》是由上海美术电影制片厂根据诸志祥同名小说改编，戴铁郎、范马迪、熊南清执导的 5 集动画片。

《舒克和贝塔》是上海美术电影制片厂在 1984 年根据郑渊洁长篇童话《舒克和贝塔历险记》改编的系列动画片，讲述了两只小老鼠“飞行员舒克”和“坦克手贝塔”的冒险经历，共 13 集，于 1989 年上映。

《魔方大厦》是上海美术电影制片厂于 1990 年至 1994 年期间制作的一部动画连续剧，改编自被称为“童话大王”的著名作家郑渊洁的童话故事《皮皮鲁和魔方大厦》。

另据IT之家早前报道，字节跳动此前联合火山引擎，在西瓜视频上线了《哪吒传奇》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《大头儿子和小头爸爸》《小鲤鱼历险记》《小蝌蚪找妈妈》等 4K 重制版动画，截至发稿，相关动画依然可以无需登录免费观看“4K 重制”版本。

相关阅读：

《〈葫芦兄弟〉等六部经典动画 4K 修复版上线西瓜视频，并免费向公众开放修复技术》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。