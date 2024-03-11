AI 结合汽车，蔚来宣布 NOMI GPT 领航版开启招募

IT之家 3 月 11 日消息，蔚来汽车今日宣布，2024 NOMI 焕新，GPT 领航版正式开启招募。经历 132 次版本迭代更新、为用户带来了超 2000 项功能的 NOMI，即将进入体验升级新篇章。

官方称登陆蔚来 App，关注用户领航团发布的最新招募信息。然而，IT之家暂未找到招募入口，评论区网友也表达了同样的疑惑，蔚来对此表示“别着急，刷一刷就上线了”。

IT之家注意到，2024 款蔚来全系车型均将采用全新的中央计算平台 ADAM，搭载高通骁龙 8295 座舱芯片，座舱算力得到明显提升。其中，8295 芯片相较于 8155 芯片，CPU 算力提升约 2 倍、GPU 算力提升约 3 倍、 AI 算力提升约 8 倍。2024 款车型继续搭载 4 颗英伟达 Orin X 芯片，48 个 CPU 内核 256 个矩阵运算单元，8096 个浮点运算单元，共计 680 亿个晶体管，总算力高达 1016TOPS。

根据官方的说法，中央计算平台 ADAM 可以将过去在不同域（比如智舱与智驾）的功能转移到集中的计算平台，大幅减少 的数量，2024 款车型还将支持 NOMI GPT 功能。

蔚来官方表示，NOMI GPT 将是业内首家纯端侧部署的多模态感知大模型，NOMI 可以通过车内摄像头识别数千种物品，无需联网，响应超快，隐私数据不出车更安全。而 NOMI GPT 还将超越通俗的问答、信息检索，用户可以通过对感觉的描述来向 NOMI 发出指令。

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