消息称三星曾考虑使用天玑 9000 处理器，因供应量不足放弃

IT之家 3 月 11 日消息，博主 Revegnus 近日否认了三星旗舰手机未来将使用联发科旗舰处理器的传闻，但称三星曾考虑在 S 系列手机上使用天玑 9000 处理器，但因供应不足而放弃。

该博主称当年联发科曾考虑向三星供应 1000 万颗天玑 9000，而这一供应量远低于三星 Galaxy S 系列所需的 3000-3500 万颗，协议最终没有达成。

此外，该博主曾于 2 月发文称，传言联发科向三星提供了特殊价格，三星的入门手机系列将扩大联发科处理器的使用范围。

Revegnus 强调联发科与三星之间的交易只存在于入门级芯片，而并未就旗舰芯片达成供应协议，天玑 9300 的供应量已经全部分配给中国手机厂商。

爆料者还表示，三星已就 S25 和 S26 系列手机的芯片供应和高通达成了协议。高通是三星半导体的客户，同时三星电子也是高通最大的客户，联发科很难介入这样的关系之中。

IT之家总结天玑 9000 处理器参数如下：

超大核：1x Cortex-X2 @3.05GHz

大核：3x Cortex-A710 @ 2.85GHz

小核：4x Cortex-A510 @ 1.8GHz

GPU：Mali-G710 MC10

LPDDR5x 7500 + UFS 3.1 支持

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