余承东、何小鹏等人在李想朋友圈下留言支持：用光明反击黑暗

IT之家 3 月 11 日消息，理想汽车 3 月 1 日发布 MEGA 汽车，由于造型独特，网络上流传出不少对其恶搞的照片和视频。今日，理想汽车 CEO 李想在朋友圈发文表示，虽然身处黑暗，但是自己仍然选择光明。
李想朋友圈具体内容如下：
过去十天发生的事情大家应该都比较清楚了。众多用户和朋友为我们担心，替我们发声，无论多难，都在持续的帮助和支持我们。我深表感谢，这也是我们成长的核心动力。
对于事件中存在的那些有组织的违法犯罪行为，我们已经在用法律的手段进行处理中。
我想要借此表达一下我的观点：
虽然身处黑暗，但是自己仍然选择光明。
如果我选择向黑暗妥协，甚至加入黑暗，那么我和身边的人就会变成我们讨厌的样子，我们身处的社会也会越来越黑暗。
经过深思熟虑后，我们决定开始反击，用光明反击黑暗。希望更多的人可以共同创造和传递美好的设计、独特的创意、幸福的时光，让更多的美好的画面出现在我们的生活中。
理想汽车的使命：
创造移动的家，创造幸福的家
理想汽车的价值观：
掌控自己的命运，挑战成长的极限。
李想朋友圈发布后，不少业内人士在该朋友圈动态下留言支持。
何小鹏：用光明反击黑暗，支持！去年我们年底也经历了巨大教训，第一次理解了什么是商场如战场，第一次知道了“国防能力”的意义。
余承东：始终选择光明，是正确的价值观！一个企业，如果价值观搞坏了，不会有美好的未来！愿我们与产业界一起，用实际行动，坚持始终选择光明，用光明反击黑暗！
罗永浩：想起很多往事，感同身受，加油
傅盛：手工点赞！杀不死我的使我更强大！
IT之家查询发现，李想的官方微博停留在了 3 月 2 日，一周左右的时间没有更新内容。此外，据财联社 3 月 5 日报道，有消息人士爆料称，理想 MEGA 车型上市 72 小时内，全国大定订单约 3218 辆，退订量约 10297 辆。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。