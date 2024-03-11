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余承东、何小鹏等人在李想朋友圈下留言支持：用光明反击黑暗

2024/3/11 13:50:35 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 情切琛思 的线索投递！

IT之家 3 月 11 日消息，理想汽车 3 月 1 日发布 MEGA 汽车，由于造型独特，网络上流传出不少对其恶搞的照片和视频。今日，理想汽车 CEO 李想在朋友圈发文表示，虽然身处黑暗，但是自己仍然选择光明。

李想朋友圈具体内容如下：

过去十天发生的事情大家应该都比较清楚了。众多用户和朋友为我们担心，替我们发声，无论多难，都在持续的帮助和支持我们。我深表感谢，这也是我们成长的核心动力。

对于事件中存在的那些有组织的违法犯罪行为，我们已经在用法律的手段进行处理中。

我想要借此表达一下我的观点：

虽然身处黑暗，但是自己仍然选择光明。

如果我选择向黑暗妥协，甚至加入黑暗，那么我和身边的人就会变成我们讨厌的样子，我们身处的社会也会越来越黑暗。

经过深思熟虑后，我们决定开始反击，用光明反击黑暗。希望更多的人可以共同创造和传递美好的设计、独特的创意、幸福的时光，让更多的美好的画面出现在我们的生活中。

理想汽车的使命：

创造移动的家，创造幸福的家

理想汽车的价值观：

掌控自己的命运，挑战成长的极限。

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李想朋友圈发布后，不少业内人士在该朋友圈动态下留言支持。

  • 何小鹏：用光明反击黑暗，支持！去年我们年底也经历了巨大教训，第一次理解了什么是商场如战场，第一次知道了“国防能力”的意义。

  • 余承东：始终选择光明，是正确的价值观！一个企业，如果价值观搞坏了，不会有美好的未来！愿我们与产业界一起，用实际行动，坚持始终选择光明，用光明反击黑暗！

  • 罗永浩：想起很多往事，感同身受，加油

  • 傅盛：手工点赞！杀不死我的使我更强大！

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IT之家查询发现，李想的官方微博停留在了 3 月 2 日，一周左右的时间没有更新内容。此外，据财联社 3 月 5 日报道，有消息人士爆料称，理想 MEGA 车型上市 72 小时内，全国大定订单约 3218 辆，退订量约 10297 辆。

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