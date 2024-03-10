消息称马斯克的 X 平台将推出电视应用，欲转型为视频平台

IT之家 3 月 10 日消息，据 Fortune 报道，埃隆・马斯克旗下的社交媒体平台 X 正试图从短文本信息发布平台转型为视频平台，并计划于下周推出针对亚马逊和三星智能电视的电视应用。据内部消息透露，该应用的界面与 YouTube 的电视应用“完全相同”。

消息人士称，马斯克的目标是鼓励用户在 “更大的屏幕上观看长视频”，这是 X 平台为了吸引网络红人和广告商而制定的系列计划之一。这位不愿透露姓名的消息人士表示，“马斯克决心与 YouTube 竞争”，他还将直播平台 Twitch、加密聊天应用 Signal 和社交论坛 Reddit 列为 X 平台想要竞争的其他服务。

推出电视应用标志着 X 平台正努力在竞争激烈的流媒体视频市场扮演更重要的角色。今年 1 月，X 平台宣布自己已成为 “视频优先平台”，并推出了类似于抖音沉浸式全屏无限滚动的视频功能。

事实上，X 平台进军电视屏幕并非首次尝试。早在 2010 年，当时还名为 Twitter 的 X 平台就曾推出过针对已经停运的 Google TV 平台的电视应用，2011 年又推出了针对三星智能电视的应用。2016 年，X 平台还曾推出针对亚马逊 Fire TV、苹果 TV 和 Xbox One 的流媒体应用。

马斯克似乎对名人、网络红人和游戏主播等内容创作者情有独钟。X 平台最近与前 CNN 主播 Don Lemon 达成协议，后者为其制作独家节目，前福克斯新闻评论员 Tucker Carlson 也经常在 X 平台发布长视频内容。

马斯克还鼓励内容创作者将全部视频内容迁移到 X 平台，声称他们可以从中获得更高的广告收入。拥有 2.43 亿订阅者的知名 YouTuber Mr. Beast 就曾上传完整视频到 X 平台并公开其收入情况，他的首个 X 平台视频的确获得了超过 25 万美元的收入，但他将其称为 “有点虚假”，因为他认为是广告商利用了视频的广泛关注度，购买了广告位抬高了他的收入。此外，该视频在一天之内多次出现在用户的时间线上，也引发了人们对 X 平台团队可能在背后操纵的猜测。

与谷歌旗下的 YouTube 竞争并非易事，但用高额收入吸引创作者可能有助于 X 平台缩小差距。据 The Information 去年的报道，2023 年近一半的美国 YouTube 用户是在电视上观看视频的。尼尔森公司今年 1 月份的数据显示，YouTube 是美国整体排名最高的流媒体服务，电视观看占比为 8.6% (相比之下，Netflix 的电视观看占比为 7.9%)。YouTube 在最近的一篇博文中宣布，其 TikTok 克隆版 YouTube Shorts 的电视观看量从 2023 年 1 月到 9 月猛增了 100% 以上。

尽管采取了各种措施，X 平台似乎仍在流失用户和广告商。Edison 研究公司周三发布的一份新报告显示，过去一年 X 平台的使用量下降了 30%。马斯克曾发帖称一个反犹太阴谋论是“绝对真理”后，迪士尼、IBM 和苹果等广告商纷纷撤离 X 平台。目前，X 平台主要依靠来自低质量营销人员和垃圾账号的奇怪广告维持生计。

在马斯克的领导下，X 平台的估值也大幅下降。X 平台的股东富达投资 (Fidelity) 表示，该平台目前的估值比马斯克以 440 亿美元收购时低了 71.5%，约为 125 亿美元（IT之家备注：当前约 900 亿元人民币）。

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