LG Energy Solution 与高通合作，开发更智能的电动汽车电池管理系统

IT之家 3 月 11 日消息，LG Energy Solution 宣布，正在与高通合作，为下一代电动汽车开发先进的电池管理系统 (BMS) 诊断解决方案。通过此次合作，LG Energy Solution 计划将其 BMS 诊断软件与高通 Snapdragon 数字机箱的特定功能集成，开发更复杂的 BMS 解决方案。

LG Energy Solution 业务发展部副总裁 Hyuksung Chung 表示：“我们此次与高通科技的合作旨在创造差异化客户价值，不仅能够实现实时电池健康诊断，还能开发出与驾驶信息直接关联的电池管理解决方案。”

据IT之家了解，LG Energy Solution 和高通将基于骁龙数字底盘 (Snapdragon Digital Chassis) 平台启动 BMS 的研发工作。该平台将通过额外的 AI 处理器模块，使运算能力提升 80 倍以上，从而可以实时执行更复杂的电池算法，并在无需与服务器通信的情况下实现更多先进的 BMS 功能。骁龙数字底盘平台还将利用人工智能技术来推进电池分析算法的进步。

LG Energy Solution 表示，BMS 对于监测和管理电池的使用状况以确保最佳性能至关重要。BMS 解决方案会向车主提供电流、电压和温度等关键数据，帮助及早发现并预防电池问题。

随着汽车逐渐集成放映电影、在线购物等娱乐功能，BMS 解决方案提供的数据将变得更加重要，电动汽车正朝着将汽车定义为多功能空间而非仅仅交通工具的方向发展。

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