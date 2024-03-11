保时捷发布旗下最强电动汽车 Taycan Turbo GT，苹果 CEO 库克罕见出镜

IT之家 3 月 11 日消息，科技圈今日迎来意想不到的联动，苹果 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 今日出现在了保时捷全新电动超跑 Taycan Turbo GT 的发布会视频中。

Taycan Turbo GT 是保时捷有史以来动力最强的量产车型。在发布会视频中，保时捷展示了专为其 Vision Pro 头显开发的赛车工程师驾驶舱应用。该应用可以让观众以第一人称视角观看跑赛道圈速，同时伴有关键数据统计和 3D 赛道地图。

IT之家注意到，库克在视频中连线了保时捷 CEO 奥利弗・Blume (Oliver Blume)，对新车发布表示祝贺，并特别强调了 Vision Pro 头显在“赛道体验革新”方面的潜力。

库克称：“早上好，奥利弗。祝贺您和保时捷团队取得的非凡成就！正是这样令人惊叹的里程碑时刻，让世人看到了当一支才华横溢的团队为实现伟大构想而携手合作时，能够创造怎样的奇迹。保时捷一直以卓越著称，我们很自豪我们的产品能在保时捷的作品中扮演一定的角色。看到苹果 Vision Pro 助力赛道体验的革新，实在令人振奋。我坚信，空间计算技术具备革新几乎所有行业的潜力，而保时捷此次展示的应用正是苹果 Vision Pro 将 ‘不可能’ 化为 ‘可能’ 的众多案例之一。”

两位 CEO 在视频中还提到了双方多年来的合作，例如保时捷车载应用和苹果 CarPlay 的深度集成。保时捷一直是率先采用并整合苹果技术的汽车制造商之一，例如车载原生 Apple Music 应用、CarPlay 中的可控车辆功能，以及下一代 CarPlay 体验。保时捷甚至为可追溯至 1960 年代的经典车型提供兼容 CarPlay 的音响系统。尽管如此，库克现身其他公司发布会视频的情况实属罕见。

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