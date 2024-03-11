来自中东的神秘力量：阿布扎比建立人工智能投资公司，目标资产管理规模超千亿美元

IT之家 3 月 11 日消息，据阿联酋当地传媒 Aletihead 报道，今年早些时候，阿联酋成立了人工智能和先进技术委员会，该委员会于当地时间周一（今日）宣布成立技术投资公司，以推动尖端技术的发展和应用。

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据悉，该公司的理念是改善当代人、下一代人的生活，将通过在阿联酋和全球范围内建立世界领先的合作伙伴关系，投资加速人工智能和先进技术的开发和应用。

该公司的投资战略主要集中在三个主要领域，IT之家整理如下：

人工智能基础设施，包括数据中心、连接等，

半导体产业，包括逻辑和存储芯片的设计与制造。

人工智能核心技术和应用，包括人工智能模型、软件、数据、生命科学和机器人技术。

该公司将以阿布扎比在这些领域的现有投资为基础，与国际领先的技术和投资公司一起部署资本。另据彭博社报道，该公司的目标是几年内管理资产规模超过 1000 亿美元。

此外，该公司的基础合作伙伴将包括穆巴达拉公司和 G42 公司。

穆巴达拉是 AMD 的重要转型投资者，并于 2009 年创建了全球顶级半导体制造公司 GlobalFoundries（格芯）。

G42 公司则是全球人工智能技术的领导者，在云计算、先进数据中心和专业人工智能应用等领域开展业务，业务范围从金融服务到智慧城市不等。

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