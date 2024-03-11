京东推出“AI 全能服务包”，帮助商家免费生成图文、视频和直播

IT之家 3 月 11 日消息，京东日前宣布推出“AI 全能服务包”，各类 AI 工具免费生成图文、视频和直播，号称“帮助商家节省 50% 运营成本”。

据介绍，京小智支持 7x24 小时自动接待，降低客服成本超 50%。“羚珑”工具可实现秒级免费生成图片，“京点点”支持秒级免费生成文案，支持 AI 生成视频。此外，京东还支持免费数字人“智能代播”，实现 24 小时不间断直播。

IT之家注意到，2023 年乌镇峰会互联网企业家论坛上，京东集团 CEO 许冉表示：京东产业大模型 —— 言犀大模型，已经在消费导购、商家经营、客服售后、医疗问诊等多个供应链场景中试点接入。

他还表示，京东尝试在内部经营管理方面将大模型应用于系统代码辅助编写，实现了 20% 以上的效率提升。

此外，京东当时表示已经开始测试 AIGC 自动生成商品营销图文的能力，目前已推广至 2000 多个零售三级品类，大模型能力开放给更多品牌商家。

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