开发者怒斥苹果欧洲新规：就像“教父”，制定霸王条款、收取高额“保护费”

IT之家 3 月 12 日消息，开发者科尔顿・亚当斯基（Colton Adamski）近日接受 BBC 采访时，表达了其对苹果欧洲新规的强烈不满，认为苹果公司就像是“教父”（The Godfather），表面说正在开放，实际上依然掌控 iPhone 生态。

亚当斯基现年 22 岁，此前是一名黑客，目前正转型成为商人，经营非官方 iPhone 应用商城已经有 6 年时间，原本计划和 Mobivention（面向 B2B 的第三方应用商城）和 Setapp 一样，在欧洲市场开辟第三方应用商城。

不过亚当斯基及其团队深入阅读苹果的条款之后，就开始打退堂鼓了。他把苹果公司比作《教父》或《黑道家族》中的黑帮老大，认为苹果设置了霸王条款，你可以在他们的地盘上开店，但你必须完全按照他们说的去做，否则他们就会把你关起来。

亚当斯基表示在欧洲创建第三方应用市场的障碍，IT之家附上主要内容如下：

1. 100 万欧元的备用信用证

苹果公司要求开发者向苹果公司提供由标准普尔（S&P）、惠誉（Fitch）或穆迪（Moody’s）至少评为 A 级或同等评级的金融机构出具的金额为 100 万欧元的备用信用证，并在你的第三方应用市场运营期间保持该备用信用证 "。

如果开发者连续两年或两年以上是苹果开发者计划的优秀成员，并且在上一日历年度在欧盟 iOS 平台上的应用首次年度安装量超过 100 万次，则近期可以免除这一要求。

2. 核心技术费

亚当斯基还强调了苹果公司更具争议性的核心技术费，该费用规定开发者在下载量达到 100 万次之后，需要为其市场应用的首次年度安装支付 0.50 欧元。

报道称，亚当斯基觉得这就像打着确保店主生意安全的幌子向暴徒支付的所谓保护费，亚当斯基告诉英国广播公司：“我认识的许多应用程序开发者都感到愤怒和不安。他们究竟该如何解释这笔核心技术费？我们可没看到安卓系统做出这种霸道行径”。

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