消息称苹果 iOS 18 将升级“无边记”应用，新增 Scenes 功能

IT之家 3 月 12 日消息，根据国外科技媒体 MacRumors 报道，苹果公司计划发布 iOS 18 和 macOS 15 系统的时候，还计划更新“无边记”（Freeform）应用程序，引入名为“Scenes”的全新功能。

用户使用“无边记”过程中，可以选定特定段落，然后使用“Scenes”标记并命名为自己想要的名称。

用户后续可以在阅读其它内容的时候，快速返回到标记段落，并支持多人协作编辑等操作。消息称“Scenes”功能兼容 iCloud，意味着标记的段落可以云端同享，让用户可以更方便地共享和编辑。

Freeform Scenes UI 的控件将位于缩放控件附近，在应用程序的左下方区域。用户将看到一个新的三明治条形图标，上面有三条垂直线，点击或单击该图标将显示 Scenes 用户界面。

Scenes 用户界面包括一个带有单独箭头图标的条形图标，方便用户切换不同 Scenes，两个箭头之间还有一个方形图标。单击或点击方形图标将为用户提供更多选择或切换“Scenes”的选项。

Apple 还为 Scenes 用户界面开发了以下键盘快捷键，IT之家附上列表如下：

保存： Shift + Command + S

下一个 Scenes： Option + Command + ]

上一 Scenes： Option + Command + [

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