消息称苹果正测试基于 AI 的广告平台，Omdia 预测苹果今年广告收入可达 70 亿美元

IT之家 3 月 12 日消息，两位知情人士向 Business Insider 透露：苹果正借鉴谷歌和 Meta 的做法，尝试利用 AI 进行广告推广，从而在 App Store 广告投放方面提供更优的服务。

知情人士称，苹果已经开始向一小部分广告客户测试一款产品，该产品可以自动决定广告在 App Store 中的位置，类似于谷歌的 Performance Max 和 Meta 的 Advantage+。

苹果目前提供的广告产品已经覆盖了“搜索标签”和“搜索结果”页面，还有“您可能也会喜欢”页面，以及用户打开 App Store 时会出现在“今日”页面中的广告。

在这种模式下，广告客户只需为苹果提供他们的预算、每次获取用户的成本目标以及他们想要覆盖的受众和国家 / 地区，苹果即可通过算法来自动决定如何将广告投放到上述四个可用页面中的最佳位置。

其中一位知情人士还表示，他们预计公司将在未来几个月正式推出该产品。苹果没有立即回应置评请求。

虽然苹果的这一 AI 工具似乎仅限于 App Store 内的广告投放，但专家推测苹果最终也会将其广告业务扩展到其他产品和领域中，例如 Maps、Apple TV+、Books 以及最近刚刚推出的体育应用。

移动应用开发者备忘录 (Mobile Dev Memo) 的创始人、分析师和投资者 Eric Seufert 表示：“任何类似于 PMax 的自动化工具都需要多种不同的展示位置才能真正产生价值。”

此外，彭博社的马克・古尔曼也曾表示，苹果计划将其广告业务扩展到地图等其他系统应用以及图书和播客等产品中，但苹果至今也未曾宣布任何这一方面的消息。

Business Insider 表示，苹果已经聘请到了这一领域的专家约瑟夫・卡迪 (Joseph Cady)。他之前曾在 NBC 环球集团担任了 14 年的广告高管，负责数据驱动和有针对性的电视广告业务。此外，他还负责打造并监督 NBCU 与亚马逊、谷歌、TikTok 等公司的合作伙伴关系，之前还曾担任战略和开发总管。

除了 Cady 之外，苹果广告团队最近还新招聘了多位成员：

Jason Brum（2023 年 6 月）拥有 DirecTV、NBCUniversal 等公司的工作经验。

钱德勒・泰勒 (Chandler Taylor)（2023 年 9 月），来自 Peacock

来自 FanDuel 的 Jacqueline Bleazey（2023 年 10 月）

研究公司 Omdia 的分析师称，苹果的广告业务今年有望产生 70 亿美元（IT之家备注：当前约 504 亿元人民币）的收入，同比 2023 年增长 10 亿美元，其中大部分收入来自 App Store 搜索广告。

Business Insider 认为，随着苹果开始在其转播的美国职业足球大联盟比赛 中插播广告，再加上苹果已经开始在广告技术和电视广告销售等领域招聘了更多相关专家，这表明它可能拥有更大的广告野心，例如效仿 Netflix 等竞争对手为 Apple TV+ 新增一个广告级订阅计划。

作为对比，Netflix 的“带广告”的订阅计划为每月 6.99 美元（当前约 50 元人民币），这比每月 15.49 美元的无广告订阅计划便宜得多，而随着苹果最近将 Apple TV+ 从每月 6.99 美元提高到每月 9.99 美元，我们有理由相信苹果也会通过提供广告级订阅计划来降低 Apple TV+ 的订阅门槛，从而使其与 Netflix 持平。

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