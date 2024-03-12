苹果 Apple Watch 新专利：非侵入式检测佩戴者核心体温

IT之家 3 月 12 日消息，苹果公司已经为 Apple Watch 配备了“温度传感器”，主要用于追踪女性月经周期场景。而根据美国商标和专利局（USPTO）近日公示的清单，苹果近期获得了 Apple Watch 的新专利，可以追踪核心温度。

苹果公司表示：“目前检测人体核心温度，主要使用医用温度计来测量，并需要进入人的口腔或耳腔等侵入方式，并不兼容如智能手表等传统可穿戴电子设备”。

人体的体温是恒定的，其内在温度约维持在 37℃左右，也就是所谓核心温度（core body temperature），通常指人体的直肠温度，位于人体的内部中心，绕着脏器，其外围就是体壁与皮肤。

苹果公司在这项专利中，介绍了一种测量 Apple Watch 佩戴者核心体温的非侵入式测量方式。

苹果表示可穿戴设备的温度和使用环境会随时发生变化，因此使用可穿戴设备检测用户的核心温度可能具有挑战性。

苹果公司的发明可以通过测量设备内两个位置之间的温差（其中一个位置靠近设备，另一个接触用户皮肤），并根据皮肤通过设备的热通量计算热通量修正系数，从而克服这些挑战。

手表上的处理器通过 1 个或者多个算法计算热通量校正因子，以确定皮肤的表面温度，然后，表面温度可用于推断用户的核心温度。IT之家附上专利设计图如下：

苹果表示可使用薄膜热电堆测量设备内两个位置之间的温差，薄膜热电堆的热结点位于第一位置（如靠近用户皮肤的位置），冷结点位于第二位置（如设备内的逻辑板上）。

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