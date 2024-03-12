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古尔曼：新款 iPad Pro / Air 将在“3 月底或 4 月发布”，同步推出全新妙控键盘及 Apple Pencil

2024/3/12 6:48:16 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 3 月 12 日消息，彭博社记者马克・古尔曼 (Mark Gurman) 今天发布最新一期 Power On 时事通讯，其中提到苹果公司计划在“3 月底或 4 月左右”发布全新 iPad ProiPad Air 机型。他同时预计，适用于相关 iPad 的全新妙控键盘和 Apple Pencil 也将同时推出。

IT之家整理古尔曼提到的产品如下：

  • 两款配备 M3 芯片和 OLED 显示屏的全新 iPad Pro 机型

  •  一款适用于 iPad Pro 的全新妙控键盘

  • 两款全新 iPad Air 机型，其中包括史上首款 12.9 英寸机型

  • 至少一支全新 Apple Pencil

此外，古尔曼还提到苹果公司将在届时为系列 iPad 附带 iPadOS 17.4 更新，而系列产品也有一定可能“通过新闻稿形式推出”。

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关键词：苹果平板电脑iPad

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