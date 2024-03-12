古尔曼：新款 iPad Pro / Air 将在“3 月底或 4 月发布”，同步推出全新妙控键盘及 Apple Pencil

IT之家 3 月 12 日消息，彭博社记者马克・古尔曼 (Mark Gurman) 今天发布最新一期 Power On 时事通讯，其中提到苹果公司计划在“3 月底或 4 月左右”发布全新 iPad Pro 和 iPad Air 机型。他同时预计，适用于相关 iPad 的全新妙控键盘和 Apple Pencil 也将同时推出。

IT之家整理古尔曼提到的产品如下：

两款配备 M3 芯片和 OLED 显示屏的全新 iPad Pro 机型

一款适用于 iPad Pro 的全新妙控键盘

两款全新 iPad Air 机型，其中包括史上首款 12.9 英寸机型

至少一支全新 Apple Pencil

此外，古尔曼还提到苹果公司将在届时为系列 iPad 附带 iPadOS 17.4 更新，而系列产品也有一定可能“通过新闻稿形式推出”。

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