谷歌 Pixel 9 / Pro 手机有望配备“超灵敏触控”功能，根据用户所处环境自动屏幕灵敏度

IT之家 3 月 12 日消息，在 Lumia 时代，诺基亚曾经推出一款“超灵敏触控”功能，该功能允许用户在下雨天或佩戴手套的场景时更便于操作手机。

而外媒 AndroidAuthority 在谷歌最近发布的安卓 14 PQ3 Beta 1 中发现证据表明谷歌正准备在“设置 > 显示 > 触摸灵敏度”菜单中添加同款“超灵敏触控”功能，虽然相关功能还未实装，但目前已经有一些半成品代码。

▲ 图源外媒 AndroidAuthority

外媒深入研究系列代码，发现谷歌有望在安卓 15 中正式完成这项“超灵敏触控”功能，并在 Pixel 9 / Pro 手机中推出相关特性，允许手机自动根据用户所处环境、具体活动场景、是否贴膜等变量自动调节屏幕触控灵敏度。

另据IT之家此前报道，谷歌在 Pixel 8 / Pro 手机中引入了一项“屏幕贴膜”模式，用户在为屏幕贴膜后，手机便会自动跳出“是否开启屏幕贴膜模式”选项，该模式号称可以提高手机屏幕触摸灵敏度，改善使用屏幕保护膜时的触摸输入效果。

相关阅读：

《谷歌 Pixel 8 / Pro 手机彩蛋：贴膜后提醒启用屏幕贴膜模式，提高触摸灵敏度》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。