消息称安卓 15 将原生集成“卫星通信”特性，有望带动更多手机厂商加入相关功能

IT之家 3 月 12 日消息，外媒 AndroidAuthority 在谷歌最近发布的安卓 14 PQ3 Beta 1 中发现谷歌正在为安卓开发原生卫星通信功能，这项功能有望在安卓 15 中亮相。

据介绍，相关半成品代码展示了系统设置中全新的“卫星消息”选项卡，其中包含 “通过卫星发送和接收短信”等字样。

▲ 图源 AndroidAuthority

IT之家注意到，目前已经有许多厂商在自家手机中整合了卫星通信功能，随着谷歌将相关功能整合入原生安卓中，预计将有更多厂商在旗舰手机中“标配”卫星通信功能。

另据此前报道，综合外媒 Phone Arena、Telegram 频道“Google News”消息，在谷歌“自适应连接服务”（Adaptive Connectivity Services）最新的 p.2024.08 版本中，出现了“卫星通信 SOS”选项卡，预计谷歌届时有望将相关功能作为 Pixel 9 / Pro 手机卖点提供。

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