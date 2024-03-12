华为鸿蒙 HarmonyOS 4 新体验版现已推送：在界面、系统、安全、应用四方面实现升级

IT之家 3 月 12 日消息，华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统新体验版本系统现已开启“尝鲜招募”，官方表示这一版本将带来“更简单易用的操作”以及“更纯净安全的系统”“更好的使用体验”。

昨日晚间开始，已经有部分华为用户收到了 HarmonyOS 4 新体验版推送，IT之家汇总更新内容如下：

4.0.0.200 (C00E200R2P7) 大小：1.66GB 界面 艺术主角主题在抠图换背景时可更换自定义背景，将为您带来更多创意表达空间

小艺建议场景卡片可堆叠展示，提升场景卡片使用体验

打磨更多场景的操作使用细节，让视觉动效、提示等更为精致、准确 系统 提升应用启动、任务切换、滑动、打断动效等多种场景下的使用体验，给您带来更丝滑流畅的操作手感

优化全局搜索使用体验，桌面下拉更丝滑流畅

新增 WLAN 网络自动连接开关，可单独控制是否自动连接曾连接过的 WLAN 网络

新增蓝牙设备录音开关，远距离录音时，通过蓝牙连接华为耳机进行录制，可获得更优质的录音 安全 建立端云配合机制，实现对恶意应用进行更精准、更快速地管控； 同时增加病毒和风险应用的防误报机制，智能识别病毒与风险应用，让 HarmonyOS 更纯净安全

应用间跳转功能优化，新增“始终允许”选项，给您更细致的管控体验 应用 “华为阅读”服务全新升级，基于 HarmonyOS 特性为您提供百万好书、AI 情感朗读、跨设备流转等高品质阅读体验

IT之家汇总具体设备名单，其中 log 版本首批均招募 200 人、nolog 版本首批均招募 1800 人：

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