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华为鸿蒙 HarmonyOS 4 新体验版现已推送：在界面、系统、安全、应用四方面实现升级

2024/3/12 8:08:41 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 凡妹🍟1944928雨雪载途iasky淹不死的鱼很屑的车干文唱跳rupCMCC 的线索投递！

IT之家 3 月 12 日消息，华为鸿蒙 HarmonyOS 4 系统新体验版本系统现已开启“尝鲜招募”，官方表示这一版本将带来“更简单易用的操作”以及“更纯净安全的系统”“更好的使用体验”。

昨日晚间开始，已经有部分华为用户收到了 HarmonyOS 4 新体验版推送，IT之家汇总更新内容如下：

4.0.0.200 (C00E200R2P7)

大小：1.66GB

界面

  • 艺术主角主题在抠图换背景时可更换自定义背景，将为您带来更多创意表达空间

  • 小艺建议场景卡片可堆叠展示，提升场景卡片使用体验

  • 打磨更多场景的操作使用细节，让视觉动效、提示等更为精致、准确

系统

  • 提升应用启动、任务切换、滑动、打断动效等多种场景下的使用体验，给您带来更丝滑流畅的操作手感

  • 优化全局搜索使用体验，桌面下拉更丝滑流畅

  • 新增 WLAN 网络自动连接开关，可单独控制是否自动连接曾连接过的 WLAN 网络

  • 新增蓝牙设备录音开关，远距离录音时，通过蓝牙连接华为耳机进行录制，可获得更优质的录音

安全

  • 建立端云配合机制，实现对恶意应用进行更精准、更快速地管控； 同时增加病毒和风险应用的防误报机制，智能识别病毒与风险应用，让 HarmonyOS 更纯净安全

  • 应用间跳转功能优化，新增“始终允许”选项，给您更细致的管控体验

应用

  • “华为阅读”服务全新升级，基于 HarmonyOS 特性为您提供百万好书、AI 情感朗读、跨设备流转等高品质阅读体验

IT之家汇总具体设备名单，其中 log 版本首批均招募 200 人、nolog 版本首批均招募 1800 人：

  • Mate 60 系列：HUAWEI Mate 60、HUAWEI Mate 60 Pro、HUAWEI Mate 60 Pro+、HUAWEI Mate 60 RS | ULTIMATE DESIGN

  • Mate X5 系列：HUAWEI Mate X5、HUAWEI Mate X5 典藏版

  • P60 系列：HUAWEI P60、HUAWEI P60 Pro、HUAWEI P60 Art

  • Mate 50 系列：HUAWEI Mate 50、HUAWEI Mate 50 Pro、HUAWEI Mate 50 RS 保时捷设计、HUAWEI Mate 50E

  • Mate X3 系列：HUAWEI Mate X3、HUAWEI Mate X3 典藏版

  • MatePad Pro 系列：HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024、HUAWEI Matepad Pro 13.2 英寸、HUAWEI Matepad Pro 13.2 英寸 典藏版

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关键词：华为mate鸿蒙

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