酷比魔方 iPlay 60 Pro 平板电脑开售：90Hz 11 英寸 2K 屏、Helio G99，899 元

IT之家 3 月 12 日消息，据“酷比魔方”官方微博，酷比魔方旗下首款高刷平板 iPlay 60 Pro 将在今天 19:30 正式开售，这款平板主打“11 英寸 90Hz 2K IPS 屏幕”，售 899 元。

IT之家整理平板电脑规格参数信息如下

SoC：联发科 Helio G99

屏幕：11 英寸 2000x1200 分辨率 90Hz IPS 屏幕，亮度 340 尼特

RAM：8GB

存储空间：256GB

后置摄像头：16MP 主摄 + 8MP 超广角 + 2MP 微距

前置摄像头：5MP

连接性：支持 4G 双卡双待、蓝牙 5.2、Wi-Fi 5

电池：7000 毫安时，支持 33W 有线快充

此外，酷比魔方还在近日推出了小酷平板 2 Lite 平板电脑，同样在拼多多 / 抖音 / 快手开售，这款平板配备紫光展锐 T606 处理器、4GB RAM 及 128GB 存储空间，首发价 649 元。

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