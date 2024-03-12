R7-8845H + 2.5K@120Hz：联想 ThinkBook16 + 锐龙版 5570 元手慢无

联想在今年 2 月份上架了 ThinkBook 16+ 锐龙版 2024 笔记本电脑，其中“32GB RAM+ 1TB 存储空间 + 2.5K 120Hz 屏幕”款式首发价为 5699 元。

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库存有限，部分地区依然有货。

性能方面，这款新品搭载 AMD R7-8845H 标压处理器，采用 8 核 16 线程，CPU 性能释放至高约 65W（极客模式）；提供 M.2 2280 双硬盘位，7500MHz LPDDR5x 高速内存；85 Whr 大容量电池，30 分钟充满 50%；FHD 1080p 超清摄像头，135*80mm 大尺寸玻璃触控板。

屏幕方面，ThinkBook16 + 配备 16 英寸 2.5K 全面屏、支持 120Hz 刷新率、91% 屏占比、100% sRGB 色域（典型值）、DC 调光。

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