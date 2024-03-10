调查：AMD AI 芯片 Instinct MI300X 吸引大量用户弃用英伟达

IT之家 3 月 10 日消息，根据最近的一项调查，大量人工智能专业人士正计划从英伟达转向采用 AMD Instinct MI300X GPU。

TensorWave 联合创始人 Jeff Tatarchuk 透露，他们进行了一项独立调查，涵盖 82 名工程师和人工智能专业人士。其中，约有 50% 的受访者表示他们对 AMD Instinct MI300X GPU 充满信心，因为相比于英伟达的 H100 系列产品，MI300X 不仅拥有更出色的性价比，而且供应充足，避免了遇到货源紧张的问题。Jeff 还提到，TensorWave 公司也将采用 MI300X 人工智能加速器。这对于 AMD 来说无疑是个好消息，因为以往其 Instinct 系列产品相比英伟达的竞品，市场占有率一直处于劣势。

据IT之家了解，AMD Instinct MI300X 人工智能加速器基于 CDNA 3 架构打造，采用混合的 5nm 和 6nm 制程工艺，拥有多达 1530 亿晶体管 (MI300X 型号)。存储方面也获得了巨大提升，MI300X 的 HBM3 容量比上一代的 MI250X (128 GB) 高出 50%。

与英伟达 H100 相比，MI300X 拥有以下优势：

内存容量高出 2.4 倍

内存带宽高出 1.6 倍

FP8 性能 (TFLOPS) 高出 1.3 倍

FP16 性能 (TFLOPS) 高出 1.3 倍

在 1v1 对比测试中，性能方面可领先 H100 (Llama 2 70B) 最多 20%

在 1v1 对比测试中，性能方面可领先 H100 (FlashAttention 2) 最多 20%

在 8v8 服务器对比测试中，性能方面可领先 H100 (Llama 2 70B) 最多 40%

在 8v8 服务器对比测试中，性能方面可领先 H100 (Bloom 176B) 最多 60%

AMD 的旗舰 Instinct 人工智能加速器 MI300X 不仅在性能上取得了巨大飞跃，而且上市时机也非常巧妙，因为英伟达目前正被积压的订单困扰，这限制了他们拓展新客户的机会。虽然此前 AMD 在人工智能领域的表现并不尽如人意，但未来似乎一片光明，有望在激烈的竞争中占据一席之地。

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