联想 ThinkBook 16p 2024 笔记本通过 3C 认证：i9-14900HX + RTX 4060，最高 300W 电源

IT之家 3 月 12 日消息，联想 ThinkBook 16p G5 IRX 笔记本电脑近日通过 3C 认证，搭载 14 代酷睿 HX55 处理器，采用 230W / 300W 电源适配器。

联想于 CES 2024 发布该电脑，并称该电脑将于今年第一季度上市，海外定价 1599 美元（IT之家备注：当前约 11481 元人民币）起。

ThinkBook 16p 2024 使用了新的内吹散热架构，联想宣称拥有 200W 整机散热能力，并延续了前代的 Magic Bay Pogo Pin 磁吸配件设计。

▲ Magic Bay 扩展配件

IT之家总结 ThinkBook 16p 2024 笔记本参数如下：

处理器：14 代 HX 处理器，最高可选 i9-14900HX

显卡：RTX 4060 独立显卡

内存：最高可选 64GB DDR5，双 SO-DIMM 插槽

硬盘：双 PCIe 4.0 M.2 插槽

屏幕：16 英寸 3.2K 165Hz 屏幕，亮度 430 尼特，支持 100% DCI-P3 色域

电池：80Wh，搭配 230W / 300W 电源适配器

接口：2x 雷电 4、3x USB-A（2x 5Gbps、1x 10Gbps）、HDMI 2.1、3.5mm 耳机接口、SD 读卡器

生物识别：带物理隐私遮挡的 FHD IR 摄像头、电源键指纹识别

三维：354.6 x 258.2 x 19.9mm

重量：2.2kg 起

目前联想尚未公布 2024 款 ThinkBook 16p 笔记本在国内的发售时间与价格。作为参考，2023 款联想 ThinkBook 16p 笔记本搭载 13 代酷睿 H45 处理器、RTX 4050 / 4060 独立显卡、3.2K 165Hz 屏幕，售价 8499 元起。

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