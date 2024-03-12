三星 Galaxy Book4 Edge 笔记本曝光：骁龙 X Elite、售价 1800 欧元

IT之家 3 月 12 日消息，三星 Galaxy Book 4 Edge 笔记本现身 GeekBench 跑分库之后，关于这款笔记本的更多消息流出，预估上市后售价为 1800 欧元（IT之家备注：当前约 14130 元人民币）。

德国科技媒体 winfuture.de 披露的信息，这款笔记本采用 14 英寸超薄设计，并可能会采用支持触控的 AMOLED 面板。

规格方面除了骁龙 X Elite 之外，还会配备 16GB 的 LPDDR5 / X 内存，以及 512GB 的 NVMe SSD 存储，这款笔记本还将配备 5G 通信模组，最高支持 Wi-Fi 7B。

该媒体报道称，三星计划今年 6 月推出 Galaxy Book 4 Edge，定价为 1800 欧元（当前约 14130 元人民币），作为对比，配备 14 英寸显示屏和英特尔酷睿平台的 Galaxy Book4 Pro 零售价为 1899 欧元（当前约 14907 元人民币）；搭载 M3 芯片的 MacBook Air 售价为 1759 欧元（当前约 13808 元人民币）。

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