消息称索尼 PS5 游戏《最后生还者 2 复刻版》正准备登陆 PC 平台，下月官宣

IT之家 3 月 12 日消息，《最后生还者 Part II 复刻版》是一款由 Naughty Dog 开发，索尼互动娱乐发行的动作角色扮演游戏，目前索尼 PS5 独占，定价 398 港币（当前约 365 元人民币）起。

舅舅党 @Silknigth 称，索尼将于下月宣布《最后生还者 2 复刻版》登陆 PC 的消息，但具体上线时间未知。

IT之家注：Silknigth 此前曾准确爆料了《对马岛之魂》登陆 PC、《完美音浪》登陆 PS、《死亡搁浅 2》新预告等消息，准确率极高，网友一度怀疑是索尼内部人士。

《最后生还者 Part II 复刻版》新增 Roguelite「赴死之旅 / 浴血无归」模式，追加三段正式版中已删除的关卡内容，还加入了「吉他演奏」模式以及全新的服装等内容。

游戏包含原生 4K（30 帧）与插值渲染 4K（60 帧）两种游戏模式，支持 VRR 可变刷新率，并适配 DualSense 手柄的触觉反馈等功能。

在“赴死之旅”Roguelike 生存模式中踏上征途，选择前进的道路，在多样且随机的遭遇战中竭尽所能活下去。 在“消失的关卡”模式中，以早期开发阶段视角探索三个未在原版中出现的新关卡。 在“吉他畅弹”模式中，尽情释放自己的音乐天赋，解锁并畅弹多款全新乐器。

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