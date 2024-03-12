2024 苹果学者名单公布，华人占一半！宾大博士生曾和 Jim Fan 搞出英伟达最火机器人

【新智元导读】2024 年苹果学者名单开奖了！全球 21 位学者入选名单中，11 位华人博士成功入选。其中包括师从陈丹琦、韩家炜教授的博士生。

一年一度的「苹果学者」最新名单公布了！

刚刚，苹果机器学习研究中心（Apple Machine Learning Research）发布了 2024 年在人工智能 / 机器学习领域获得博士生奖学金的「苹果学者」名单。

值得一提的是，今年共有 21 位学者获奖。其中，华人学者名额占据半壁江山，有 11 人。

AI 与机器学习（AIML）「苹果学者」博士奖学金旨在，表彰计算机科学和工程研究人员在研究生至博士后阶段作出的贡献。

每位奖学金获得者在攻读博士学位期间都将获得资助，并有机会实习，且会由苹果公司同领域的研究员提供指导。

「苹果学者」是根据每个候选者的创新研究、领导力及与合作者的记录，以及对推进各自领域的承诺而选出的。

一起看看，获奖的华人学者都有哪些？

11 位华人学者当选

Jie He

爱丁堡大学，信息检索和知识

Jie He 是爱丁堡大学的博士生，导师是 Jeff Pan。他致力于开发更可靠、更准确的生成模型，尤其是通过诊断和评估模型的弱点，来进行针对性的改进。他最近研究主要包括「常识推理和检索增强语言模型」。

他于 2022 年在天津大学计算机系获得硕士学位，在 2019 年获得了山东大学软件学院获得学士学位。

Lavender (Yao) Jiang （蒋遥）

纽约大学，AI 健康与保健

Lavender Jiang 是纽约大学数据科学中心的三年级博士生，导师是 Eric Oermann 和 Kyunghyun Cho。她的研究重点是将大模型 (LLM) 安全高效地整合到医疗保健领域，探索其实用性、隐私影响和计算效率。

她曾在在卡内基梅隆大学（CMU）获得了电气与计算机工程，以及数学科学双学士学位。

Bowen Jin

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC），信息检索和知识

Bowen Jin 是伊利诺伊大学香槟分校的博士生，导师是著名的计算机科学家韩家炜（Jiawei Han）。

他的研究领域是大模型、信息网络和文本 / 数据挖掘。他尤其关注语言模型如何整合文本、网络和多模态数据，以解决现实世界中的问题，包括信息检索和知识发现。

他于 2021 年获得了清华大学电气工程与统计学学士学位，导师是 Yong Li。

目前，Bowen Jin 正在维护一个很棒的 GitHub 库，关于图上的大模型，并总结了一篇综述论文。

Daogao Liu

华盛顿大学，隐私保护机器学习

Daogao Liu 是华盛顿大学西雅图分校的博士生，导师是 Yin Tat Lee 教授。他的研究方向是理论计算机科学和机器学习。目前，他主要专注于设计算法和解决（convex）优化问题，同时满足差分隐私约束。

他曾在 2020 年获得了清华大学数学和物理学学士学位。

Yecheng (Jason) Ma

宾夕法尼亚大学，具身机器学习

Jason 是宾夕法尼亚大学的四年级博士生，导师是 Dinesh Jayaraman 和 Osbert Bastani。他的研究重点是机器人基础模型的训练和部署，尤其是如何让机器人从互联网规模的多模态数据中学习。

他在哈佛大学获得了计算机和数学双学士学位。

值得一提的是，Yecheng (Jason) Ma 也是去年英伟达爆火 Eureka 机器人的作者之一。

Renjie Pi（皮仁杰）

香港科技大学，以数据为中心的 AI

Renjie 是香港科技大学的三年级博士生，由 Tong Zhang 教授和 Xiaofang Zhou 教授共同指导。他主要研究以数据为中心的人工智能方法，包括提高数据质量、减少数据冗余和自动生成训练数据的方法。目前，他正在研究大模型、多模态学习和数据生成的交叉问题。

他曾在 2017 年北京大学的访问学者，并在 2018 年-2019 年之间成为马里兰大学的交换生。

Mengzhou Xia（夏梦舟）

普林斯顿大学，语音与自然语言

我目前是普林斯顿大学计算机系的四年级博士生，导师是陈丹琦教授。她现在是普林斯顿自然语言处理小组的成员。

在此之前，我是卡内基梅隆大学的硕士研究生，顾问是 Graham Neubig 教授。

夏梦舟曾在复旦大学大数据学院获得学士学位。

Mengzhou Xia 的研究主要集中在，开发学术预算范围内可负担得起的强大的小规模基础模型。其中就包括开发模型压缩方法和高效的数据选择策略。

根据她的个人主页，今年共有 3 篇论文被 ICLR 2024 接收。

Yiming Xie（谢一鸣）

美国东北大学，计算机视觉

Yiming Xie 是东北大学计算机科学专业的三年级博士生，导师是 Huaizu Jiang 教授。他的研究重点是三维计算机视觉，尤其是三维重建、感知和生成。他的目标是为增强现实（AR）开发一种能统一三维感知和生成的智能系统。

他曾在 Xiaowei Zhou 的教授指导下于 2019 年获得了浙江大学学士学位。

Jiayuan Ye

新加坡国立大学，隐私保护机器学习

Jiayuan 是新加坡国立大学的博士生，导师是 Reza Shokri。她主要研究各种威胁模型和任务下，学习算法的严密隐私分析。她的研究旨在实现在保证较好隐私性的同时，保留其他理想特性，如实用性和效率性的学习。

她于 2020 年获得了中国科学技术大学数学科学学院的学士学位。

Jieyu Zhang

华盛顿大学，数据为中心的人工智能

Jieyu Zhang 是华盛顿大学 Paul G. Allen 计算机科学与工程学院的博士生，师从 Ranjay Krishna 教授和 Alex Ratner 教授。他的研究重点是以数据为中心的人工智能 / ML，强调忠实评估和轻量级方法。他的目标是开发高效和有效的方法，以创建高质量的训练数据集和全面的评估基准。

在此之前，他曾获得了 UIUC 计算机学士学位，导师是韩家炜（Jiawei Han）。

Zhuohao (Jerry) Zhang（张倬豪）

华盛顿大学，无障碍人工智能

Zhuohao (Jerry) Zhang 是华盛顿大学的三年级博士生，导师是 Jacob O. Wobbrock 教授。他的研究重点是利用人与 AI 的交互来解决现实世界中的无障碍问题。他对设计和评估智能辅助技术特别感兴趣，以实现创造性任务无障碍化。

他曾在 UIUC 获得了 CS 理学硕士学位，曾在 SALT 实验室得到 Yang Wang 教授指导，在此之前获得了浙江大学 CS 学士学位。

完整名单

参考资料：

https://machinelearning.apple.com/updates/apple-scholars-aiml-2024

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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