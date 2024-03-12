骁龙 8 Gen 4 和天玑 9400 更亮眼，消息称苹果 A18 Pro 表现较“平庸”：多核性能仅提升 10%

IT之家 3 月 12 日消息，消息源 @negativeonehero 近日发布推文，表示苹果 A18 Pro 在性能方面的提升并不明显，多核性能仅提升 10%。

@negativeonehero 在推文中表示，A18 Pro 在 GeekBench 跑分库的多核成绩，预估比 A17 Pro 多出 10%，表明该处理器的多核得分预估略微超过 8000。

而反观安卓阵营，高通骁龙 8 Gen 4 的早期 GeekBench 6 跑分已经超过了 10000 分，此外联发科的天玑 9400 芯片也超过了 10000 分，这表明今年安卓旗舰手机的性能将全面超越苹果 iPhone。IT之家附上早期跑分截图如下：

高通骁龙 8 Gen 4 芯片

联发科天玑 9400 芯片

不过，A18 Pro 的亮点在于单核性能，之前的测试结果表明，该 SoC 在单核性能方面可以超越骁龙 8 代 4 和 Dimensity 9400，但在多线程方面却不尽如人意。

媒体认为苹果公司可能是故意削弱 A18 Pro 的多核性能，从而提高续航表现。

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《消息称苹果 A18 Pro 在 Geekbench 6 中可实现 3500/8200 单多核跑分》

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