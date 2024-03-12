OpenAI 抨击马斯克指控：建立在不连贯、语无伦次的事实前提之上

IT之家 3 月 12 日消息，据彭博社报道，OpenAI 当地时间周一向美国加州旧金山法院提交了法庭文件，对此前埃隆・马斯克对其的指控进行猛烈抨击：该指控建立在“不连贯且语无伦次的”事实前提之上。

马斯克上个月宣布起诉 OpenAI 公司及其 CEO 阿尔特曼、总裁格雷格・布罗克曼，声称 OpenAI 偏离了其“建立负责任的人工智能”这一最初使命，并成为其最大投资者微软事实上的子公司。需要注意的是，OpenAI 这次提交的文件是公司对马斯克起诉的首次法律回应。

OpenAI 在文件中强调自身并未违反与马斯克的协议，因为“与马斯克之间根本不存在创始协议或任何协议，诉状本身已经说得很清楚了。”

OpenAI 在法庭文件中表示：“马斯克寻求的补偿与他的主张一样不合常理… 马斯克要求一项命令，迫使 OpenAI 根据他虚构的合同条款重组和分发其技术。”

OpenAI 还要求法院将该诉讼指定为“复杂案件”，根据加州的规定，这是为了避免给法院和有关各方带来不必要的负担。当案件涉及复杂的技术问题、多方和众多索赔时，就会被分配给特别指定的法官。

综合IT之家本月初的报道，OpenAI 曾向员工发送备忘录，驳斥马斯克的指控，并对其提起诉讼的原因提出了另一种解释。3 月 6 日，OpenAI 再发长文《OpenAI and Elon Musk》，解释了 OpenAI 和马斯克的关系，以及马斯克为何最终离开。

相关阅读：

《OpenAI 发文解释马斯克为何离开：他想获得控制权，还想把公司合并到特斯拉》

《OpenAI 回应马斯克诉讼：其因个人恩怨而起诉》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。