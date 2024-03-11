继起诉 OpenAI 并要求对方恢复开源后，马斯克宣布本周 xAI 将开源 Grok

IT之家 3 月 11 日消息，马斯克今日下午通过 X（推特）宣布，自家人工智能公司 xAI 将在本周内开源人工智能助手 Grok。

随后，马斯克在回应网友“OpenAI 也应当如此，如果它们要像名字中的‘Open’那样”的帖子时表示，“OpenAI 就是谎言。”

就在本月，马斯克宣布起诉 OpenAI 及其 CEO 阿尔特曼，声称 OpenAI 及其 CEO 阿尔特曼违背了公司成立的协议，该协议旨在推动 AI 技术朝着造福人类而非牟利的方向推进。

马斯克对 OpenAI 提出了包括违反合同、违反信托义务和不公平商业行为在内的索赔，并要求该公司恢复开源。

此次马斯克宣布开源自家的 Grok，似乎想要“身体力行”敦促 OpenAI 恢复开源。马斯克曾在诉状中称，“OpenAI Inc. 已经转变成了全球最大科技公司微软的“事实上的”闭源子公司。在其新的董事会的领导下，它不仅仅是在开发，而且实际上正在完善一种通用人工智能（AGI），以最大化微软的利润，而不是为了造福人类。”

据IT之家此前报道，马斯克曾在 X 平台发文称，如果 OpenAI 同意将名称改为“ClosedAI”，他就撤销针对 OpenAI 的诉讼。马斯克进一步批评 OpenAI，称该组织需要放弃 “虚伪的幌子”。

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