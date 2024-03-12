特斯拉对转卖 Cybertruck 者出手：取消其它预订订单

IT之家 3 月 12 日消息，特斯拉正兑现其此前针对转卖 Cybertruck 电动皮卡获利的部分早期预订者的威胁。

为了防止买家炒作获利，特斯拉在订单确认之前加入了针对部分早期 VIN Cybertruck 车辆的“禁止转售”条款，并威胁违反者将面临 5 万美元（IT之家备注：当前约 35.9 万元人民币）或以上的罚款，同时可能取消其后续特斯拉购车资格。

然而，该条款的执行效力存疑。一方面，消费者拥有对自己财产的处置权，转售获利也属于合法行为；另一方面，特斯拉也拥有选择与谁做生意的权利。

正如外界所料，一些 Cybertruck 还是出现在了拍卖会上，并且拍出超过 20 万美元的高价，甚至福特汽车也买下了一辆，据推测是为了进行逆向工程研究。

近日，一位将自己 Cybertruck 转售的车主发帖称，特斯拉联系他并取消了他另外两个 Cybertruck 的预订订单，车主表示：“特斯拉的财产损失预防部门标记了我，商店主管联系我说他们取消了我的其他预订订单。”特斯拉虽然退还了每笔订单 100 美元的预订押金，但也告知他未来将无法再进行预订。

至少，特斯拉没有真的起诉他索要 5 万美元。

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