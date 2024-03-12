用户反映谷歌 Pixel Fold 可折叠手机屏幕滑动卡顿，严重影响使用

IT之家 3 月 12 日消息，据众多 Pixel Fold 用户反映，他们在使用这款折叠屏手机的内屏浏览内容时遇到了滑动不畅的问题，他们称之为“黏滞滚动”，即在滑动屏幕内容时，原本应该流畅滑动的操作变得不顺畅，有时会出现停顿或跳跃的情况，这大大影响了用户的使用体验。

有网友上传了相关的视频演示，从视频中可以看到，这种卡顿问题确实令人感到困扰。为了模拟该问题，有用户尝试用水沾湿手指在其他手机屏幕上滑动，但出现的情况与 Pixel Fold 还是有所差别。Pixel Fold 的卡顿问题更加严重，可以说是破坏了整体的使用流畅性。

目前尚不清楚导致该问题的具体原因。有可能是硬件缺陷、软件问题或是负责感应用户触摸的传感器出了故障。由于 Pixel Fold 是一款折叠屏手机，内部屏幕的易损性也让灰尘等异物成为潜在的干扰因素。

截至IT之家发稿，谷歌方面尚未对此问题作出任何官方回应，不过用户可以通过重启手机、前往谷歌维修点反映问题、用超细纤维布清洁内屏以及更新系统等方式尝试解决。

Pixel Fold 定位高端机型，售价不菲。然而此类影响用户体验的问题却频频出现，势必会让消费者感到不满。毕竟花高价购买手机，就理应享受流畅的使用体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。