华硕推出 MDS-M700 医用电脑，支持 AI 4K 图像处理

IT之家 3 月 12 日消息，华硕旗下 IoT 物联网部门今日推出 MDS-M700 医用电脑。该电脑满足 IEC 60601-1-2 标准，运行噪音低至 45dB，支持 AI 4K 图像处理。

▲ 华硕 MDS-M700 医用电脑

MDS-M700 支持 4K UHD 图像处理，为人体组织、血管与身体结构的可视化带来了更高的清晰度和精确度。该电脑机身紧凑，拥有无缝一体式盖板，噪音仅为 45dB，耐酒精腐蚀，适用于外科中心、手术室和训练设施等无菌环境，符合医疗安全行业标准，包括 CE、FCC 和 IEC 60601-1-2 认证。

IT之家注：IEC 60601-1-2 标准主要适用于医疗电气设备，目的是确保这些设备在电磁环境中的正常运行，并减少对其他设备和患者产生电磁干扰的可能性。

▲ 英伟达 RTX A5000 显卡

性能方面，该电脑采用第 13 代英特尔酷睿处理器，可选英伟达 RTX A5000 / A4000 显卡，支持医疗人工智能应用。可以通过英伟达独立显卡实现 4K 视频捕获与实时人工智能辅助分析。

此外，该电脑搭载三个以太网接口，并支持选配 4K UHD 采集卡，简化了手术的监控与检查流程，提高使用灵活性。

华硕表示，MDS-M700 医用电脑将于今年 4 月上市，并将在 HIMSS24 全球医疗会议展出。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。