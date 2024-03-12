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华硕推出国行版 TUF GAMING GT302 ARGB 装备库机箱，769 元起

2024/3/12 14:44:39 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 3 月 12 日消息，华硕 TUF GAMING GT302 装备库机箱现已上架，支持 BTF 背插主板，黑色版本 769 元，白色版本 839 元。

该机箱支持 Mini-ITX、Micro-ATX、ATX 和 E-ATX 规格主板，且兼容 BTF 背插主板，后方理线空间大小 37mm。

该机箱采用可更换侧板设计，可以依照用户喜好在钢化玻璃面板与 Mesh 面板间切换。可移除的顶部面板也简化了冷排 / 风扇的安装流程。

散热方面，GT302 机箱支持安装 7 个 140mm 风扇与 360 冷排，最大可兼容 407mm 长的显卡与 165mm 高度的 CPU 散热器。此外，机箱预装 4 个 140 x 28mm ARGB 风扇，风扇静压 3mmH2O，风量 115 CFM。

该机箱还配备一体式前 I / O 接口，提供两个 5Gbps USB-A、一个 20Gbps USB-C 与 3.5mm 音频接口。IT之家汇总其他参数总结如下：

  • 三维：高 520mm、宽 235mm、深 485mm

  • 硬盘位：2x 2.5 寸硬盘位、2x 2.5 / 3.5 寸混合硬盘位

  • 冷排兼容性：前部 140 / 280mm、顶部 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm、尾部 120 / 140mm

  • 风扇安装位：前部 3x 140mm、顶部 3x 120 / 140mm、尾部 1x 120 / 140mm

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关键词：华硕机箱

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