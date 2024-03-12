韩新任显示产业协会会长、三星显示 CEO 崔周善：韩国仍目标 2027 年夺回全球显示第一

IT之家 3 月 12 日消息，据韩媒 ETnews 报道，三星显示 CEO 崔周善近日就任新一届韩国显示产业协会会长，并表示韩国仍有可能于 2027 年夺回全球显示第一。

崔周善认为，具体情况将取决于 LCD 市场的销售量，目前中国公司在 LCD 市场占据主导地位，但也意识到了这一传统显示技术的局限性，正转向 OLED。

这位三星显示 CEO 表示中韩两国企业的显示技术代差正逐渐缩小，目前大致在一年到一年半左右，因此韩国显示行业各方参与者必须集中精力，通力合作，吸引更多优秀人才。

根据其看法，随着今年苹果 OLED iPad Pro 的发布，IT 用（平板电脑、笔记本用）OLED 将成为显示行业的下一个热点，而苹果这一新品将完全由三星和 LG 两家韩企供屏。

随着显示面板尺寸的增大，对 IT 用 OLED 面板的技术要求也在不断提高，三星显示将努力确保市场形势更有利于自身。

目前 IT 用面板中 OLED 仅占约 2-3%，相对于智能手机，OLED 在 IT 产品中的广泛使用需要更多时间，不过崔周善确信目前渗透率处于持续上升态势。

根据IT之家昨日消息，三星计划于今年末明年初发布 1000 nits 峰值亮度的笔记本用 OLED 面板，此举可被视为扩张 IT 用 OLED 市场的一小步。

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