X（推特）安卓版 App 通行密钥（Passkey）支持正在路上，此前已面向 iOS 推出

IT之家 3 月 12 日消息，据外媒 TheSpAndroid 报道，在 X（推特）的 10.32.0-Beta 测试版本中，出现了多个 PassKey 相关功能的字符。虽然该功能目前可以通过安全设置开启，但目前仍然无法正常使用。

报道对此分析称，这意味着在即将推出的 X 稳定版 App 中，任何人都将可以使用 Passkey。待该功能开发完成，用户将可以通过“设置和隐私”>“安全性”和“账户访问权限”>“安全性”中的附加密码保护选项启用。

今年 1 月，X 通过公告宣布添加对 Passkey 的支持，但当时仅限于美国 iPhone 用户，后续将扩展到安卓平台及更多国家和地区。

IT之家注：通行密钥（Passkey）是一种数字认证凭证，用于网站或应用程序的身份验证。它受到万维网联盟和 FIDO 联盟的支持，是一种无需密码的验证方法。

它通常由操作系统或浏览器保存，并可通过云在同一生态系统中的不同设备间同步，也可以只存在于单一的、如物理安全钥匙等物理设备中。通行密钥比传统的身份验证方法更为方便，且更能抵抗钓鱼式攻击。

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