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比亚迪 2021 款 / 22 款汉 EV、汉 DM 等 OTA 更新，部分车型新增手机遗忘提醒等功能

2024/5/12 12:05:13 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 12 日消息，近日，比亚迪对多款老款产品推送了 OTA 更新，根据不同车型带来了手机遗忘提醒、小憩模式等功能。

IT之家汇总如下：

2021 款汉 EV 版获得 1.5 版本 OTA 推送：

  • 优化蓝牙远程开启空调；

  • 优化迎宾功能 (仅适用于部分车型)；

  • 第三方应用优化更新；

  • 信号诊断逻辑优化，提高诊断覆盖率；

2022 款汉 EV 冠军版获得 1.2 版本 OTA 推送：

  • 新增小憩模式、擦屏模式；

  • 新增手机遗忘提醒功能；

  • 新增智能语音快捷辅助；

  • 新增智能语音烟花鞭炮彩蛋；

  • 新增讯飞输入法；

  • 优化语音打开空调 / 天窗 / 外循环智能场景交互，提升用户体验；

  • 优化 DiTrainer 场景及语音提醒，提升提醒及时性及用户体验；

  • 优化空调自动模式，契合用户使用习惯；

汉 DM 获得 1.5 版本 OTA 推送：

  • DiLink 系统 UI 深色版升级，界面视觉优化，交互操作便捷性提升；

  • 新增手机遗忘提醒功能；

  • 新增智能语音烟花鞭炮彩蛋；

  • 智能语音新增“智能分屏”“车辆影像使用语音”功能；

  • 新增全场景智能语音，包含连续对话，唤醒锁定等；

  • 新增隐私管理，包含麦克风及车内摄像头系统调用权限开关，可自定义授权期限；

  • 优化智能语音播报音色；

  • 优化语音唤醒状态动效；

  • 优化全景算法，雷达增加数字显距；

  • 优化语音打开空调 / 天窗 / 外循环智能场景交互，提升用户体验；

2021 款秦 Plus DM-i 获得 1.4 版本 OTA 推送：

  • 新增定位服务设置项，可设置系统调用定位权限开关及授权期限。

  • 新增讯飞输入法。

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关键词：比亚迪

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