比亚迪 2021 款 / 22 款汉 EV、汉 DM 等 OTA 更新，部分车型新增手机遗忘提醒等功能

IT之家 5 月 12 日消息，近日，比亚迪对多款老款产品推送了 OTA 更新，根据不同车型带来了手机遗忘提醒、小憩模式等功能。
IT之家汇总如下：
2021 款汉 EV 版获得 1.5 版本 OTA 推送：
优化蓝牙远程开启空调；
优化迎宾功能 (仅适用于部分车型)；
第三方应用优化更新；
信号诊断逻辑优化，提高诊断覆盖率；
2022 款汉 EV 冠军版获得 1.2 版本 OTA 推送：
新增小憩模式、擦屏模式；
新增手机遗忘提醒功能；
新增智能语音快捷辅助；
新增智能语音烟花鞭炮彩蛋；
新增讯飞输入法；
优化语音打开空调 / 天窗 / 外循环智能场景交互，提升用户体验；
优化 DiTrainer 场景及语音提醒，提升提醒及时性及用户体验；
优化空调自动模式，契合用户使用习惯；
汉 DM 获得 1.5 版本 OTA 推送：
DiLink 系统 UI 深色版升级，界面视觉优化，交互操作便捷性提升；
新增手机遗忘提醒功能；
新增智能语音烟花鞭炮彩蛋；
智能语音新增“智能分屏”“车辆影像使用语音”功能；
新增全场景智能语音，包含连续对话，唤醒锁定等；
新增隐私管理，包含麦克风及车内摄像头系统调用权限开关，可自定义授权期限；
优化智能语音播报音色；
优化语音唤醒状态动效；
优化全景算法，雷达增加数字显距；
优化语音打开空调 / 天窗 / 外循环智能场景交互，提升用户体验；
2021 款秦 Plus DM-i 获得 1.4 版本 OTA 推送：
新增定位服务设置项，可设置系统调用定位权限开关及授权期限。
新增讯飞输入法。
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