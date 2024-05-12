消息称苹果高管团队将迎来大换血，多位关键人物浮出水面

IT之家 5 月 12 日消息，据彭博社的马克・古尔曼报道，目前苹果公司的高层管理团队由任职多年的老将组成，随着他们的任期接近尾声，公司高层势必将迎来大换血。虽然约翰・特恩斯 (John Ternus) 可能成为苹果下一任 CEO，但公司还需要为其各个重要部门物色新的领导者。

苹果公司的蒂姆・库克、艾迪・库伊、菲尔・席勒和克雷格・费德里吉

IT之家注意到，苹果的执行团队架构紧密，过去十多年来几乎没有变化。而且团队中的许多高层年龄相仿，都与现任 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 相差无几。这意味着苹果面临的挑战不仅仅是找到库克的替代者，许多领导者都可能在同一时期卸任。

彭博社商业周刊此前的一篇文章指出，苹果硬件工程负责人约翰・特恩斯 (John Ternus) 已经成为库克可能的长线接班人，他最近也越来越频繁地出现在公众视野中。上周发布 iPad 新品后，他将于 5 月 18 日在宾夕法尼亚大学的工程学院发表毕业典礼演讲。特恩斯还不到 50 岁，职业生涯还有很大发展空间。报道还称，如果库克近期离职，首席运营官杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams) 也是可能的继任人选。

除了 CEO，分管工程、营销、服务、财务和其他职能的副手们对苹果的成功也同样重要，甚至更加重要。

文章接下来讨论了各个关键部门的潜在继任者：

运营：这个部门可能是继任者储备最充足的部门。杰夫・威廉姆斯自 2015 年以来一直担任首席运营官，他的继任者很可能是他的得力助手、高级副总裁萨比赫・汗 (Sabih Khan)。汗已经是苹果执行团队的一员（他在 2019 年设计师乔尼・艾维 (Jony Ive) 离开公司后接替了他的位置），这使他占据了有利地位。汗负责整个供应链，让他同时负责 AppleCare 支持部门也并非没有可能。如果汗升职，普里娅・巴拉苏布拉马尼亚姆 (Priya Balasubramaniam) 几乎肯定会成为苹果下一任运营高级副总裁，并有可能在未来成为首席运营官。一个重要的问题是，当威廉姆斯退休时，苹果会把设计团队放在哪里。目前个别工业设计师直接向他汇报，但这是最近才做出的改变。

财务：卢卡・马埃斯特里 (Luca Maestri) 自 2014 年接替彼得・奥本海默 (Peter Oppenheimer) 以来一直负责苹果的财务职能。马埃斯特里于 2013 年加入苹果公司，担任公司财务总监，这清楚地表明了他将担任首席财务官的职位。首席财务官办公室还没有同等的外聘人员，但马埃斯特里一直在培养财务副总裁凯文・帕雷克 (Kevan Parekh) 接任他的位置。虽然帕雷克并不是很有名，但他却是苹果公司不可或缺的执行官，经常直接向库克汇报重要财务和销售事宜。作为其重要性提升的标志，他最近接管了之前担任苹果高级财务主管的桑妮・凯西 (Saori Casey) 的职责和办公室，桑妮・凯西现在是 Sonos Inc. 的首席财务官。

法务总顾问：凯特・亚当斯 (Kate Adams) 于 2017 年加入苹果公司，她已经是苹果历史上任职时间最长的法务总顾问之一。她的前任布鲁斯・塞维尔 (Bruce Sewell) 在该职位上任职约八年，但在那之前，该职位一直是频繁更换的。这是一项要求很高的工作，尤其是在苹果公司国内外都面临监管压力之时。这是苹果公司罕见的通常由外部人才担任的高级职位之一，不过，亚当斯也有副手，包括凯尔・安迪尔 (Kyle Andeer) 和 BJ 沃特劳斯 (BJ Watrous)，他们或许也可以胜任这个职位。

软件工程：克雷格・费德里吉 (Craig Federighi) 自 2012 年以来一直担任苹果顶尖的软件主管。他在库克首次进行管理层改组时取代了最初的 iOS 主管斯科特・福斯塔尔 (Scott Forstall)。费德里吉似乎不会很快离开苹果，他的潜在接班人选是目前负责 iOS 系统诸多功能（包括小组件、主屏幕和隐私）的塞巴斯蒂安・马里诺 (Sebastien Marineau)，也有部分人认为负责底层软件技术的乔恩・安德鲁斯 (Jon Andrews) 更合适。

硬件工程：如果现任硬件工程部门负责人约翰・特恩斯 (John Ternus) 真的取代库克升任 CEO，那么他的继任者可能是推出 Vision Pro 的迈克・洛克威尔 (Mike Rockwell)，不过特恩斯和洛克威尔之间关系微妙：特恩斯并不是 Vision Pro 的支持者，而洛克威尔也从未直接向他报告，这可能会成为一个影响因素。特恩斯另外的得力干将凯特・伯杰龙 (Kate Bergeron) 和尤金・金 (Eugene Kim) 也是潜在人选之一。

硬件科技：约翰尼・斯罗吉 (Johny Srouji) 麾下，现任芯片技术负责人斯里・桑塔纳姆 (Sri Santhanam) 被认为是其接班人选，他负责包括 iPhone 和 Mac 在内的所有苹果设备核心芯片的研发。不太可能的可能性包括蒂姆・米勒 (Tim Millet)，他在苹果展示新款 iPad Pro 期间介绍了 M4 芯片。

营销：格雷格・乔斯维克 (Greg Joswiak) 于 2020 年接任营销负责人，他的副手鲍勃・博徹斯 (Bob Borchers) 负责所有苹果产品的营销工作，被认为是其最有可能的接班人。负责 iPhone 市场营销的副总裁卡伊安・德朗斯 (Kaiann Drance) 则是长期接班人选之一。

人工智能：约翰・詹南德雷亚 (John Giannandrea) 于 2018 年加入苹果，负责领导人工智能团队。由于其团队的特殊性，目前并无明确的接班人选。如果詹南德雷亚离职，人工智能团队可能将重新并入软件工程部门。

零售：迪尔德丽・奥布莱恩 (Deirdre O’Brien) 自 2019 年以来一直负责苹果的零售业务，目前没有合适的接班人选，公司可能会再次聘请外部人士，不过其副手瓦妮莎・特里古布 (Vanessa Trigub) 或许可以作为临时接管人选。

服务：艾迪・库伊 (Eddy Cue) 是一位难以替代的人物，他目前负责的项目涵盖流媒体、音乐、地图、支付等方方面面，如果他卸任，他的职务可能会拆分，分别由奥利弗・舒瑟 (Oliver Schusser) 和杰夫・罗宾 (Jeff Robbin) 接管娱乐和服务部分。

应用商店和苹果活动：负责人菲尔・席勒 (Phil Schiller) 同样是难以替代的，目前没有合适人选能够接替他掌控应用商店，不过随着监管机构的介入，席勒似乎有意留下来应对挑战。

环境、政策和社会倡议：负责人丽萨・杰克逊 (Lisa Jackson) 拥有政府工作和环保局局长的任职经历，同样难以找到合适接班人。预计她退休后，环保方面的工作将由莎拉・钱德勒 (Sarah Chandler) 负责，政府事务方面则可能会由一位来自华盛顿的前任政府官员接任。

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