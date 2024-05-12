人工智能会对经济造成全面影响？OpenAI 高管称现在下结论为时尚早

IT之家 5 月 12 日消息，据彭博社 11 日报道，今年早些时候，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）表示，生成式人工智能可以促进生产力增长，但“短期内可能不会”，因此有说法称，当前 AI 的潜力被“过度夸大”了。

本周的彭博科技峰会期间，OpenAI 首席运营官 Brad Lightcap 在回答上述有关问题时表示，现在下结论还为时过早。他开玩笑说，“只用一年就能重塑经济格局？那对我们来说，要求太高了！”同时还表示，如果 OpenAI 停止所有未来的人工智能开发（当然，它不会这么做），那么其现有模式的全部影响还需要相当长的时间才能显现出来。

简单来说，人们可能还需要更长时间，才能看到 AI 对经济领域真正的影响。

图源 Pexels

Brad Lightcap 表示，仅仅是 GPT-4 级别的技术，在经济领域就会有 10-20 年的普及期，并对此“相当有信心”。

参与该峰会的 AI 开发平台“抱抱脸”（IT之家注：Hugging Face）CEO Clement Delangue 则表示，从短期来看，人们可能会高估这项技术（指 AI），“也许一两年过后，我们会觉得失望，但我们也有可能低估了 10 年以后 AI 带来的长期影响。到那时，世界将变得非常不同。”

据IT之家今日早些时候报道，近期有外媒称，OpenAI 最近向部分客户展示了一款新型多模态人工智能模型，该模型能够进行语音对话和物体识别。有消息人士透露，这或许就是 OpenAI 计划在即将到来的 5 月 13 日正式发布的内容之一。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。