首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>苹果

致敬乐坛伟大唱片，苹果 Apple Music 上线百佳专辑榜单盘点活动

2024/5/13 22:08:35 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 VIP涪江侠客 的线索投递！

IT之家 5 月 13 日消息，苹果官方今日宣布上线一项特别活动：Apple Music 将通过倒数盘点活动揭晓百大最佳专辑，在从今天开始的连续十天中，将每天公布十张专辑，同时将推出全新百大专辑特设网页。官方表示，倒数盘点将于最后一天达到高潮，并揭晓 Apple Music 评出的史上十大最佳专辑。

据介绍，该榜单为 Apple Music 编辑团队的表态，与播放量完全无关，“是一封写给唱片的情书”。其由 Apple Music 专家团队、Maren Morris（玛伦・莫里斯）、Pharrell Williams（法瑞尔・威廉姆斯）、J Balvin（杰・巴拉文）、Charli XCX（查莉・XCX / 酷娃恰莉）、Mark Hoppus（马克・霍普斯）、Honey Dijon 和 Nia Archives 等艺人，以及词曲作者、制作人与音乐行业专业人士共同打造，旨在致敬有史以来最伟大的唱片

Apple Music 今天公布了第一批十张专辑，有七张来自 21 世纪，两张来自 20 世纪 90 年代，仅有一张来自上世纪 70 年代；专辑音乐流派各异，聚焦 Tyler,The Creator、Robyn、Lorde、Travis Scott、Solange、Burial 等当代艺人，他们通过自己的音乐影响他人，进而塑造了 21 世纪的文化，最后十张专辑将于 5 月 22 日（星期三）揭晓。IT之家汇总如下：

  • 100. 《Body Talk》，Robyn

  • 99. 《Hotel California》，Eagles（加州旅馆）

  • 98.《ASTROWORLD》，Travis Scott

  • 97.《Rage Against the Machine》，Rage Against the Machine

  • 96. 《Pure Heroine》，Lorde

  • 95. 《Confessions》，USHER

  • 94. 《Untrue》，Burial

  • 93. 《A Seat at the Table》，Solange

  • 92. 《Flower Boy》，Tyler, The Creator

  • 91. 《Listen Without Prejudice Vol. 1》，George Michael

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：苹果Apple Music

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用