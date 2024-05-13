致敬乐坛伟大唱片，苹果 Apple Music 上线百佳专辑榜单盘点活动

IT之家 5 月 13 日消息，苹果官方今日宣布上线一项特别活动：Apple Music 将通过倒数盘点活动揭晓百大最佳专辑，在从今天开始的连续十天中，将每天公布十张专辑，同时将推出全新百大专辑特设网页。官方表示，倒数盘点将于最后一天达到高潮，并揭晓 Apple Music 评出的史上十大最佳专辑。

据介绍，该榜单为 Apple Music 编辑团队的表态，与播放量完全无关，“是一封写给唱片的情书”。其由 Apple Music 专家团队、Maren Morris（玛伦・莫里斯）、Pharrell Williams（法瑞尔・威廉姆斯）、J Balvin（杰・巴拉文）、Charli XCX（查莉・XCX / 酷娃恰莉）、Mark Hoppus（马克・霍普斯）、Honey Dijon 和 Nia Archives 等艺人，以及词曲作者、制作人与音乐行业专业人士共同打造，旨在致敬有史以来最伟大的唱片。

Apple Music 今天公布了第一批十张专辑，有七张来自 21 世纪，两张来自 20 世纪 90 年代，仅有一张来自上世纪 70 年代；专辑音乐流派各异，聚焦 Tyler,The Creator、Robyn、Lorde、Travis Scott、Solange、Burial 等当代艺人，他们通过自己的音乐影响他人，进而塑造了 21 世纪的文化，最后十张专辑将于 5 月 22 日（星期三）揭晓。IT之家汇总如下：

100. 《Body Talk》，Robyn

99. 《Hotel California》，Eagles（加州旅馆）

98.《ASTROWORLD》，Travis Scott

97.《Rage Against the Machine》，Rage Against the Machine

96. 《Pure Heroine》，Lorde

95. 《Confessions》，USHER

94. 《Untrue》，Burial

93. 《A Seat at the Table》，Solange

92. 《Flower Boy》，Tyler, The Creator

91. 《Listen Without Prejudice Vol. 1》，George Michael

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