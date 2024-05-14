苹果更新 Mac 和 iPad 版 Logic Pro 应用，引入 AI 增强工具

IT之家 5 月 14 日消息，苹果公司今天更新了适用于 Mac 和 iPad 的 Logic Pro 应用程序，引入了上周 iPad 发布会上预告过的内容，主要是带来了 AI 功能，部分功能需要搭载苹果 M1 或后续芯片的 Mac 和 iPad。

IT之家附上官方介绍如下：

智能速度和音高修正插件中加入新的人工智能增强型工具，可进一步提升你的艺术技巧

鼓手迎来贝司手和键盘手的加入，组成了完整的伴奏乐手阵容。所有乐手均通过人工智能构建，可在你的指挥下轻松创建演奏

伴奏乐手可使用全局和弦轨道跟随同一和弦进行

通过 ChromaGlow 为任意轨道增添温暖感，这款高级插件包含五个饱和度模型，用于重现老式模拟硬件的声音 *

通过大分轨拆分器将立体声音频文件分离成人声、鼓、贝司及其他声部的大分轨。