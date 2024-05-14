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苹果更新 Mac 和 iPad 版 Logic Pro 应用，引入 AI 增强工具

2024/5/14 6:19:01 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 14 日消息，苹果公司今天更新了适用于 Mac 和 iPad 的 Logic Pro 应用程序，引入了上周 iPad 发布会上预告过的内容，主要是带来了 AI 功能，部分功能需要搭载苹果 M1 或后续芯片的 Mac 和 iPad。

IT之家附上官方介绍如下：

人工智能增强型工具

  • 智能速度和音高修正插件中加入新的人工智能增强型工具，可进一步提升你的艺术技巧

  • 鼓手迎来贝司手和键盘手的加入，组成了完整的伴奏乐手阵容。所有乐手均通过人工智能构建，可在你的指挥下轻松创建演奏

  • 伴奏乐手可使用全局和弦轨道跟随同一和弦进行

  • 通过 ChromaGlow 为任意轨道增添温暖感，这款高级插件包含五个饱和度模型，用于重现老式模拟硬件的声音 *

  • 通过大分轨拆分器将立体声音频文件分离成人声、鼓、贝司及其他声部的大分轨。

  • iPad 版 Logic Pro 2 也加入了伴奏乐手、ChromaGlow 和大分轨拆分器，可轻松兼容在 Mac 版 Logic Pro 中创建的项目

声音资源库

  • 录音室贝司包含六款深度采样的原声贝司和电贝司可供弹奏

  • 录音室钢琴包含三款精细采样的钢琴可供演奏

  • 包含和弦标记的乐段在添加到项目时会自动填充和弦轨道

  • 三个全新制作人包可供使用：Hardwell、The Kount 和 Cory Wong

  • Ellie Dixon 的原创多轨道项目“Swing!”以 App 内演示乐曲的形式提供

空间音频

  • 降低混音和修剪选项允许对非全景声通道配置进行自定义混音

  • 导出的 ADM BWF 文件可包含立体声及其他多通道格式的设置，兼容性优于杜比全景声

改进

  • 原位并轨为外部乐器片段或通过 Logic 的 I / O 插件使用外部硬件的轨道增加了自动实时录音功能

  • 支持的软件乐器和效果所生成的 MIDI 可发送至其他轨道的输入，以便在播放或录音期间进行创意性叠加

  • 使用键盘命令更高效地进行编辑，包括移动、扩展选取框所选内容或调整其大小

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关键词：iPadMacLogic Pro苹果

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