消息称苹果有望今年 10 月发布搭载 M4 芯片的 MacBook Pro 和 Mac mini

IT之家 5 月 14 日消息，彭博社的马克・古尔曼在最新一期的 Power On 时事通讯中表示，苹果将于今年晚些时候推出搭载 M4 系列的芯片的 MacBook Pro 和 Mac Mini。

具体而言，古尔曼预估 14 英寸 MacBook Pro 将采用 M4 芯片、14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型将采用 M4 Pro 和 M4 Max 芯片，Mac mini 机型将采用 M4 和 M4 Pro 芯片。

古尔曼预估苹果会在 2025 年为 MacBook Air、Mac Studio 和 Mac Pro 更新 M4 芯片，古尔曼并未提及 iMac。

古尔曼近日发布的 Power On 时事通讯中，再次分享了搭载 M4 系列芯片的新款 Mac 设备更新路线图，IT之家附时间表如下：

苹果将于 2024 年年底前推出配备 M4 的低端 14 英寸 MacBook Pro；

苹果将于 2024 年年底前推出配备 M4 的 24 英寸 iMac;

苹果将于 2024 年年底 / 2025 年年初推出配备 M4 Pro / Max 芯片的全新 14 英寸和 16 英寸高端 MacBook Pro；

苹果将于 2024 年年底 / 2025 年年初推出配备 M4 和 M4 Pro 配置的 Mac mini；

苹果预计 2025 年春季左右上市新款 13 英寸和 15 英寸 MacBook Air；

苹果将于 2025 年年中推出配备高端 M4 芯片的 Mac Studio；

苹果将于 2025 年下半年推出配备 M4 Ultra 芯片的 Mac Pro。

国外媒体 MacRumors 在博文中认为，基于苹果此前的发布习惯，每年的 10 月是发布新款 Mac 产品的常见月份，因此苹果可能会在今年 10 月发布搭载 M4 系列芯片的全新 Mac 产品。

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