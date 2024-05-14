跨平台反跟踪器标准打磨 1 年开始落地，苹果 iOS 17.5 率先部署

IT之家 5 月 14 日消息，苹果和谷歌公司于 2023 年 5 月宣布推出“检测预期外位置追踪器”（Detecting Unwanted Location Trackers）行业标准，经过 1 年多的打磨之后，该标准目前已通过 iOS 17.5 部署到 iPhone 上。

谷歌也将为运行 Android 6.0 或更高版本的 Android 设备提供同样的功能。

IT之家注：新标准将提醒 iOS 和安卓系统的用户，告知其是否有他人利用蓝牙跟踪设备进行追踪。如果发现一个未知的蓝牙追踪设备随用户移动，无论在哪个平台上，用户的智能手机都会收到新的警报。

如果检测到他人的 AirTag、Find My accessory 或其他兼容的蓝牙追踪器，但没有连接到用户借用或知道的物品上，用户就可以了解更多信息。iPhone 可以查看追踪器的标识符，播放追踪器的声音以确定其位置，并查看如何禁用追踪器的说明。

该系统目前支持 AirTag，苹果谷歌表示未来将扩充支持 Chipolo、eufy、Jio、摩托罗拉和 Pebblebee 等更多制造商产品。

该规范仍未最终确定，未来很可能会发生变化。苹果和谷歌打算继续通过“检测预期外位置追踪器”（工作组与互联网工程任务组合作，制定一项正式标准。

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