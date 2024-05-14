Steam 喜加一：原价 32 元点击解谜游戏《异星装置：博物馆》免费领

IT之家 5 月 14 日消息，由 Littlefield Studio 进行开发、Dear Villagers 负责发行的指向点击类科幻解谜游戏《异星装置：博物馆（Machinika：Museum）》目前已经在 Steam 平台开启免费“喜加一”活动。

IT之家注意到，本作自 2021 年 3 月发行以来在 Steam 收获了特别好评，目前游戏好评率为 85.97%“特别好评”。游戏在 Steam 国区售价为 32 元，本次限免活动是为了预热将在 2024 年第三季度推出的《异星装置：博物馆》续作《Machinika：Atlas（异星装置：阿特拉斯）》。

异星装置博物馆邀请你到一个非常特别的地方负责研究员的工作。如此遥远的未来，外星文明的机器并不稀罕。这家博物馆专门收藏这类机器，自然更是随处可见。你作为馆里的研究员，职责就是接收这些装置，然后摸清它们的维修方法。

不过，这次的情况有些特殊 —— 你没有收到任何资料，而且这次的工作似乎十分紧急…… 这些机器是什么来历？寄件人是谁？为什么没人解答你的疑问？你只能自己解开这些装置背后的秘密，调查它们的故事。

《异星装置：博物馆》受到《Myst》和《The Room》等新老经典解谜游戏的启发，游戏氛围扑朔迷离，视觉效果美观华丽，各种机械谜题等待玩家解开。