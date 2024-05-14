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首页 > 游戏之家>游戏快报

无需模拟器，N64Recomp 可让玩家在 PC 上原生运行几乎所有任天堂 64 游戏

2024/5/14 9:44:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 14 日消息，开发者 Mr-Wiseguy 耗时 1 年多时间开发了 N64Recomp 应用程序，在不需要模拟器的情况下，可以重新编译游戏并在 PC 上原生运行几乎所有任天堂 N64 游戏。

开发者 Mr-Wiseguy 还推出了 Zelda64Recomp 项目，将《塞尔达传说：梅祖拉的假面》引入 PC 平台。

N64Recomp 项目的优点在于不需要模拟器，通过重新编译游戏就能让你在电脑上运行这些经典游戏。这种方式能最大限度地发挥原始游戏机的性能和效果精度，同时体验到与 PC 仿真相同的优势。

N64 Recompiled 使用 RT64 作为渲染器，让你体验更高分辨率、宽屏支持和 60+ FPS 等增强功能。

这款工具堪称完美，因为手动反编译游戏是一个漫长而乏味的过程，而这款工具却能将其完全自动化，Mr-Wiseguy 已用多款游戏对其进行了测试。

IT之家附上参考地址

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关键词：任天堂游戏

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