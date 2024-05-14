消息称《完美黑暗》游戏重启版有望下月亮相 Xbox 游戏展

IT之家 5 月 14 日消息，消息源杰夫・格拉布（Jeff Grubb）近日曝料称，《完美黑暗》游戏重启版有望今年 6 月现身 Xbox 游戏展。

微软 Xbox 决定关闭 Arkane Austin、Tango Gameworks 和 Alpha Dog Games 三家游戏工作室，并将 Roundhouse Studios 并入 ZeniMax Online 之后，不少玩家和媒体担忧会影响到《完美黑暗》游戏的重启计划。

格拉布此前表示，经验丰富的 Crystal Dynamics 工作室（曾制作《古墓丽影》）于 2021 年 9 月正式与 The Initiative 合作接手《完美黑暗》游戏的重启计划，但目前在进度上没有太大的进展。

不过格拉布近期曝料，《完美黑暗》游戏重启版有望今年 6 月现身 Xbox 游戏展，目前开发版游戏有点粗糙，不过他随后澄清这只是开发人员的感觉，在开发过程中这种情况并不少见。

IT之家注：《完美黑暗》是一款由 Rare 公司开发的第一人称射击游戏，于 2000 年在任天堂 64 主机上首发。

该游戏曾经风靡一时，但后续没有推出续作。2020 年 12 月，微软宣布将重启该游戏系列，并由其新成立的内部游戏开发团队 The Initiative 负责开发。

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