游戏《辐射 4》获推改进补丁：新图形性能设置选项，支持 30/40/60 帧运行

IT之家 5 月 14 日消息，B 社在上月为《辐射 4》推出了“次世代”更新，不过相关更新移除了游戏的画面设置菜单，同时为 Steam Deck 平台进行了“负优化”，还影响了“辐射：伦敦”等大型 Mod（造成其延期发布）。

目前 B 社已经为相关问题推送了一个新补丁，在更新补丁后，Xbox Series S|X 版本升级至 1.10.765，PlayStation 5 版本升级至 1.10.985，PC/ PlayStation 4/ Xbox One 版本升级至 1.10.984。

IT之家注意到，该更新已经为游戏添加了新的图形和性能设置选项，同时支持选择“帧速率”模式，允许用户在 30/40/60 帧（默认）之间进行选择。需要注意的是，要选择 40 帧，用户的显示器必须能够支持 120Hz。

其他主要更新内容如下：

改进了整体游戏稳定性

修复了某些图像的视觉问题

重新启用了游戏的自动 HDR 功能（Xbox Series S|X）

修复了在宽屏模式下字符名称的问题。（PC）

修复了游戏偶尔崩溃的问题

修复了与 NPC 交换物品的各种问题

修复了用户下载模组时退回到主菜单中可能导致游戏崩溃的（PlayStation 5）

修复了在禁用网络的情况下进行游戏，又重新连接到网络时可能发生的游戏崩溃问题（Xbox One）

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