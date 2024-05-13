联想预热 YOGA Pro 14s AI 创作版笔记本：Ultra 9 + RTX 4060、整机功耗 85W

IT之家 5 月 13 日消息，联想 YOGA Pro 14s AI 创作版笔记本开启预热，5 月 16 日 19:00 亮相，5 月 20 日开启预售。

联想 YOGA Pro 14s AI 创作版笔记本国行搭载酷睿 Ultra 9 185H 处理器与 RTX 4060 独立显卡，整机功耗 85W。

海外版本 Yoga Pro 7i Gen 9 提供三种屏幕规格，尚不清楚国行版会选用哪款屏幕。

2.5K 90Hz IPS，亮度 350 尼特

2.8K 120Hz OLED，亮度 400 尼特

3K 120Hz IPS 触控屏，亮度 400 尼特

此外，新款电脑还板载 LPDDR5x-7467 内存，电池容量 73Wh，重 1.49kg / 1.59kg，厚度 16.6mm，IT之家附接口配置如下：

联想消费 AIPC & 手机发售体验会将于 5 月 16 日 19:00 举行，新款 YOGA Pro 14s AI 创作版笔记本将会在该发布会亮相。

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