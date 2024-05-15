微软 Win11 推送 5 月累积更新：开始菜单引入推广内容、修复 SMB 传输过慢问题

IT之家 5 月 15 日消息，微软公司在本月补丁星期二活动中，向 Windows 11 稳定版用户推送 KB5037771 累积更新，22H2 用户安装后版本号升至 Build 22621.3593，23H2 用户升至 Build 22631.3593。

IT之家附上本次更新主要内容如下：

修复影响域控制器（DC）中 NTLM 身份验证流量可能会增加的问题。

修复了影响虚拟安全模式（VSM）方案的问题。这些方案包括 VPN、Windows Hello、Credential Guard 和 Key Guard。

修复了 SMB 客户端无法多通道连接，导致文件传输速度很慢的问题。

另外值得注意的一点是，微软通过 KB5037771 更新，在 Windows 11 开始菜单中推广一些应用内容。如果用户不想看到这些推荐，可以进入 "设置" > "个性化" > "开始"，然后关闭 "显示提示、应用促销等推荐"。

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