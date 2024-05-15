微软 Win11 更新 22000.2960（KB5037770），修复了影响 IE 模式的崩溃问题

IT之家 5 月 15 日消息，微软今天面向 Windows 11 用户推送了 KB5037771 累积更新，22H2 用户安装后版本号升至 Build 22621.3593，23H2 用户升至 Build 22631.3593。除此之外，微软还向 21H2 版本用户推送了 KB5037770 更新，升级后系统版本号升至 22000.2960。

据介绍，此次更新主要是解决了影响 IE 模式的崩溃问题。该问题会导致在空文本框（光标活动状态且开启“插入符号浏览”功能时）中按左箭头键出现停止响应。

此外，此次更新还将克罗地亚货币从库纳转换为欧元；解决了在安装 2024 年 4 月 9 日或更晚日期的更新后可能导致 VPN 连接失败的问题。此次更新还包含其他方面的一些 Bug 修复，IT之家汇总如下：

此更新为某些移动运营商更新了国家和运营商设置资产 (COSA) 配置文件。

此更新包含对 Windows 内核易受攻击驱动程序阻止列表文件 DriverSiPolicy.p7b 的季度更改，增加了面临自带漏洞驱动程序 (BYOVD) 攻击风险的驱动程序列表。

此更新解决了影响 Active Directory 的问题。当请求者未加入域时，绑定到 IPv6 地址的请求会失败。

此更新解决了可能影响域控制器 (DC) 的问题。NTLM 身份验证流量可能会增加。

此更新解决了影响多林部署中的组策略文件夹重定向的问题。该问题会阻止您从目标域选择一个组账户。因此，您无法将高级文件夹重定向设置应用到该域。当目标域与管理用户所在的域具有单向信任时，此问题会影响所有增强安全管理环境 (ESAE)、强化林 (HF) 或特权访问管理 (PAM) 部署。

此更新解决了可能影响虚拟安全模式 (VSM) 场景的问题，例如 VPN、Windows Hello、凭据保护和密钥保护。

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