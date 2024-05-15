微软 Win10 推送 5 月累积更新：修复蓝屏等 BUG，推荐用户登录微软账号

IT之家 5 月 15 日消息，微软公司在本月补丁星期二活动中，通过 Windows Update 渠道向 Windows 10 设备推送 KB5037768 累积更新，主要改善了任务栏搜索功能的可靠性，并推荐本地账号的 PC 改用微软账号登录。

KB5037768 累积更新修复了 Windows 10 系统中的大量 BUG，包括修复笔记本唤醒之后出现“0x9f DRIVER POWER STATE FAILURE”蓝屏死机错误的问题。

Windows 10 22H2 设备安装 5 月 14 日补丁之后，版本号升至 19045.4412。微软表示，这些更新会自动下载和安装，但用户也可以前往 "设置">"安全与更新"，点击 "检查更新"，补丁就会开始下载。

KB5037768 累积更新带来的另一个变化是，系统如果使用本地账号登录，那么在设置中会跳出新的横幅，推荐用户登录微软账号。IT之家附上科技媒体 Windows Latest 的截图如下：

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