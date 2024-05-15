将用于欧洲 E 级超算 JUPITER，SiPearl 更新 Rhea1 处理器规格

IT之家 5 月 15 日消息，芯片设计企业 SiPearl 在 2024 年 ISC 国际超算大会上更新了 Arm 架构处理器 Rhea1 的规格，并表示该芯片计划于 2025 年出样。

根据IT之家此前报道，Rhea1 处理器将同英伟达 GH200 Grace Hopper 超级芯片一道为欧洲首台 E 级超算 JUPITER 提供算力；该处理器原计划采用 72 个 Arm Neoverse V1 "Zeus" 内核。

JUPITER 系统原计划于 2024 年部署完毕，目前看来进度将不得不推迟。

新版的 Rhea1 处理器部分保持了与原方案相似的底层技术（如仍使用 Neoverse V1 内核），但在多方面都进行了升级：

新 Rhea1 处理器在核心数量方面从 72 个提升至 80 个，每个核心都包括一对 256bit 的 SVE 矢量单元；

每个 Rhea1 处理器将配备 4 个来自三星电子的 HBM2E 内存堆栈，同时还将支持 4 通道 DDR5 内存，每个内存通道支持 2 条 DIMM 内存；

Rhea1 处理器将支持 104 条 PCIe Gen5，包括 6 组 x16 通道和 2 组 x4 通道；

该处理器仍将使用 2021 年推出的 Arm Neoverse CMN-700 片上互联网络。

SiPearl 首席执行官兼创始人菲利普・诺顿（Philippe Notton）表示：

“Rhea1 将成为用于 HPC 和 AI 推理的世界级微处理器。在快速增长的生成式 AI 市场中，它将成为现有 AI 推理工作负载解决方案的绝佳替代品：成本更低，同时为模型更改提供更高的灵活性。”

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