消息称小米汽车 SU7 计划 6 月开启双班生产，月产能有望增至近 2 万台

IT之家 5 月 15 日消息，小米汽车 SU7 系列刚刚完成 1 万台交付，目标今年完成 10 万台交付。

据财联社消息，从多个独立信源处获悉，小米汽车北京工厂计划于 6 月开启双班模式，届时其满产月产能有望增至近 2 万台。同时，小米汽车工厂二期所在的房辛店村地区已进入拆迁阶段。

小米首款车型 SU7 于 3 月 28 日正式上市，售价 21.59 万起，有 SU7、SU7 Pro 和 SU7 Max 三个版本。官方公布的数据显示该车上市 4 分钟大定破万，7 分钟大定破 2 万，27 分钟大定破 5 万，24 小时大定 88898 台。

小米官方 5 月 1 日宣布，小米 SU7 的 4 月交付量达 7058 台（4 月 3 日首次交付），同时累计锁单量也达到了 88063 台。

截至IT之家发文，小米 SU7 标准版锁定订单后预计 29-32 周交付，小米 SU7 Pro 锁定订单后预计 30-33 周交付，小米 SU7 Max 锁定订单后预计 33-36 周交付。

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